“Una victoria para Estados Unidos": Trump anuncia el retiro de las tropas de Irak

Estados Unidos finalizó la retirada de las tropas de Irak, así lo informó el Pentágono a través de un comunicado compartido por el portavoz Sean Parnell.

"La responsabilidad principal de abordar los desafíos de seguridad restantes en Irak —incluidos los remanentes del ISIS (Estado Islámico) y las milicias alineadas con Irán que socavan la soberanía iraquí y la estabilidad regional— recae ahora en el Gobierno de Irak”, se lee en el mensaje.

Estados Unidos califica como exitosa la operación en Irak

En el mismo comunicado, el Pentágono calificó como exitosa la operación que se extendió por 23 años en Irak, añadiendo también que seguirán trabajando en la lucha contra el terrorismo.

“Estados Unidos mantiene su compromiso con la lucha antiterrorista y seguirá trabajando con Irak y nuestros socios para garantizar que el ISIS nunca pueda reconstituirse desde territorio iraquí".

🇮🇶🇺🇸 Donald Trump (@POTUS) anunció la salida de las últimas tropas de Estados Unidos de #Irak, poniendo fin a una presencia militar de más de dos décadas.



El mandatario calificó la medida como el cierre definitivo de una era de operaciones prolongadas en la región. 🇺🇸🇮🇶



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Asimismo, pidieron que las fuerzas de seguridad del territorio garanticen la seguridad del país, de los vecinos y de todos los que pudieran verse afectados.

"Esperamos que las Fuerzas de Seguridad Iraquíes —incluidas los Peshmerga y otras fuerzas de seguridad en la Región del Kurdistán iraquí— lideren el esfuerzo continuo para garantizar la seguridad de Irak".

Donald Trump celebra retirada de las tropas de Irak

A través de la red social Truth, Donald Trump celebró el retiro de las tropas estadounidenses de Irak, afirmando que es una victoria decisiva sobre el grupo terrorista ISIS.

“Este día representa una victoria para Estados Unidos, una victoria para Irak y una victoria decisiva sobre ISIS —grupo que ha sido completamente diezmado por la administración Trump durante su primer mandato, junto con otros actores muy peligrosos y nefastos”, escribió.

“Tuve que elegir entre quedarme o marcharme, y consideré, sin lugar a dudas, ¡que había llegado el momento de que Estados Unidos regresara a casa! El primer ministro al-Zaidi es excepcional, y confío en que sabrá gestionar la situación con gran acierto. Vinimos a combatir un califato. Ya no existe tal califato”, agregó el mandatario estadounidense.