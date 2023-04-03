Momentos de caos se vivieron en Montana durante la mañana del domingo 2 de abril, pues un tren de 25 vagones se descarriló y una parte cayó sobre el río Clark Fork. Afortunadamente para la población de Estados Unidos, el contenido vertido sobre el río no era tóxico, sino que transportaba varios litros de cerveza y arcilla.

Con varios de los vagones descarrilados dentro del túnel, y otros tantos sobre el río, las operaciones de rescate se proyectan muy complicadas para las autoridades correspondientes, quienes aseguran que el espacio "es terrible para entrar y salir", por lo que las maniobras se proyectan mucho más sencillas al aire libre.

A pesar de esto, los cientos de cervezas que quedaron en el río suponen varias horas de labores para limpiar y recoger los residuos. De acuerdo con el Departamento de Bomberos Rurales de Plains-Paradise, tras realizar una revisión preliminar de los daños, descartaron que exista riesgo ambiental, pues el único vagón potencialmente peligroso era uno que transportaba butano, pero que solo estaba parcialmente descarrilado y sin fugas.

Se descarrila tren repleto de cervezas en Estados Unidos sobre un río de Montana|FB/Plains-Paradise Rural Fire Department

El descarrilamiento de tren ocurrió alrededor de las 9:25 am en el condado de Sanders y muy cerca de la autopista 135, por lo que algunas personas se aproximaron en botes y lanchas para fotografiarse con el derrame de cerveza; sin embargo, rápidamente elementos del Departamento de Bomberos se pusieron en labores para retirar a los presentes.

"Los (socorristas) locales estaban en la escena y en las vías, evaluando rápidamente los daños a los autos involucrados y cualquier posible preocupación ambiental. Los vagones que llegaron al río estaban vacíos o transportaban cerveza", aseguraron mediante un comunicado el cuerpo de bomberos.

El mayor problema es que los vagones se descarrilaron dentro del túnel Bill Naegeli, director de Servicios de Emergencia y Desastres del condado Sanders

El tren pertenecía a la empresa Montana Rail Link, quienes aseguraron que no resultaron personas heridas por el accidente, del cual aún no se han establecido las causas, pero incluso provocaron una breve evacuación de las cabañas aledañas como medida preventiva.

Descarrilamiento de trenes en Estados Unidos, un problema común

Tras el caótico descarrilamiento de tren en Ohio, el cual incluso fue bautizado como el "Chernobyl de Ohio" por sus daños al medio ambiente, el seguimiento a accidentes de ferrocarriles ha ido en aumento y se han reportado varios en los últimos meses. De acuerdo con reportes locales, más de una docena han ocurrido en los primeros meses del 2023, por lo que es un problema frecuente en Estados Unidos.

Apenas el pasado 27 de marzo, un tren con químicos volvió a descarrilarse, pero ahora en Dakota del Norte y rodeado de nieve. A pesar de que las autoridades aseguraron que no hay riesgo de derrame, ya es una constante este tipo de accidentes.