Biden, Johnson y Trudeau comprometen artillería para Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el primer ministro británico, Boris Johnson, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se comprometieron el martes a enviar más artillería a Ucrania ante el asalto total de Rusia en el este del país.

Biden habló con Johnson, Trudeau y otros líderes aliados en una videoconferencia segura desde la Sala de Situación de la Casa Blanca luego de que el conflicto con Rusia entró en una nueva fase.

A la pregunta de periodistas durante una visita a Nuevo Hampshire sobre si Estados Unidos enviaría más artillería a Ucrania, Biden respondió que sí.

En Londres, Johnson dijo a los legisladores: "Esto se convertirá en un conflicto de artillería, necesitan más apoyo de artillería y eso es lo que les daremos (...) además de muchas otras formas de apoyo".

Trudeau dijo que Canadá enviaría artillería pesada y prometió dar más detalles.

Otros participantes en al videoconferencia fueron la presidenta de laComisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Olaf Scholz, y el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, así como los jefes de Gobierno de Italia, Japón y Polonia.

We’re imposing new sanctions on 14 close associates of the Russian regime – including Putin’s two adult daughters. We will not relent in holding people accountable for their complicity in Russia’s attacks on Ukraine. More details here: https://t.co/aEnze0LiMq — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) April 19, 2022

The Ukrainians have the courage of a lion.



President @ZelenskyyUa has given the roar of that lion.



The UK stands unwaveringly with the people of Ukraine.



Slava Ukraini 🇬🇧 🇺🇦 pic.twitter.com/u6vGYqmK4V — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2022

Compromiso con Ucrania

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a periodistas en el avión Air Force One que los líderes reafirmaron su compromiso de proporcionar a Ucrania seguridad y ayuda económica y humanitaria.

"Seguiremos proporcionándoles más artillería, al igual que les proporcionaremos más ayuda militar", dijo Psaki. Estados Unidos está preparando otra ronda de sanciones para imponer a Rusia, agregó.

En la videoconferencia de 90 minutos, Biden y los aliados hablaron de sus compromisos diplomáticos y de los esfuerzos coordinados para imponer más "costos económicos severos para responsabilizar a Rusia", dijo Psaki.

Se van a coordinar a través del G7, la Unión Europea y la OTAN, dijo.

Rusia se apoderó de su primera ciudad en el este de Ucrania como parte de un nuevo asalto que Ucrania ha descrito como la Batalla de Dombás, cuyo objetivo es tomar dos provincias, Donetsk y Luhansk.

Estados Unidos considera que Rusia está llevando a cabo un "preludio" de operaciones ofensivas de mayor envergadura en el este de su país vecino, dijo el martes un alto funcionario estadounidense.