¿Te llegó una foto de una sola visualización en WhatsApp? Cuidado, así funciona la nueva estafa

Una nueva estafa en WhatsApp aca de surgir, pues los defraudadores no se cansan de innovar y ahora usan herramientas de la propia plataforma para engañar a los usuarios.

¿Cómo es el modus operandi de la foto de una visualización en WhatsApp?

¿Qué es una foto de una sola visualización en WhatsApp?

Se trata de una función de la aplicación diseñada para proteger la privacidad, la cual permite enviar imágenes o videos que se borran del chat automáticamente después de que la persona los abre una vez.

Esta herramienta impide que el archivo se guarde en la galería del teléfono o que se le tome captura de pantalla de forma habitual.

🤔¿Te ha llegado por #whatsapp una #foto de visualización única desde un número desconocido?



⚠️¡Cuidado! No es lo que parece 👀

👉🏼Te contamos cómo funciona esta #estafa#ciberseguridad pic.twitter.com/NxUiDWYXX7 — Policía Nacional (@policia) August 31, 2026

Así funciona la nueva estafa por mensaje

Los delincuentes aprovechan esta función enviando un archivo temporal desde un número desconocido.

La mayoría de las veces la imagen contiene material sensible, provocativo o comprometedor. La trampa comienza en el momento exacto en que la persona presiona el archivo y lo abre dentro del chat.

Amenazas en WhatsApp

En cuanto el extorsionador detecta que abriste la foto, te envía un segundo mensaje asegurando que se equivocó de destinatario.

Inmediatamente cambia el tono, comenzando a acusarte o amenazarte por haber visto el contenido.

A partir de ese momento, los estafadores te exigen depósitos de dinero a cambio de no tomar supuestas represalias o denunciarte.

¿Qué busca este modus operandi?

Las autoridades en ciberseguridad aclaran que las acusaciones de los delincuentes son completamente falsas y que todo se trata de un montaje psicológico.

Su único propósito es infundir temor para que realices pagos de dinero por desesperación antes de consultar con alguien más.

¿Qué hacer si recibes una imagen sospechosa en WhatsApp?

Para evitar caer en este tipo de engaños, las autoridades recomiendan seguir estos pasos básicos de protección: