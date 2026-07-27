Por presunto extorsionador de “cobro de piso": Encuentran a hombre atado a poste en Monterrey

Un hombre fue encontrado amarrado a un poste con cinta adhesiva en el centro de Monterrey, Nuevo León, después de que fue señalado por comerciantes locales como un presunto ladrón y extorsionador.

El sujeto permanecía retenido por comerciantes de la zona luego de que, cansados por presuntos ataques y de que él hiciera el “cobro de piso” del crimen organizado, lo golpearan y lo ataran al mobiliario público.

Hallan cartulina con amenazas contra presuntos ladrones en zona comercial

En el lugar también se halló una cartulina con un mensaje que advertía tolerancia cero contra quienes roben o cobren piso en el área comercial del centro.

Además, un video de una cámara de seguridad de una tienda de abarrotes muestra a un hombre con las mismas características llevándose artículos ubicados detrás del mostrador del local.

La presencia de ese mensaje motivó la movilización de autoridades y cuerpos de auxilio para rescatar al hombre y abrir una investigación que permita identificar a los responsables de la agresión y verificar la veracidad de las acusaciones en su contra.

Autoridades investigan agresión a supuesto cobrador de piso en Nuevo León

Las autoridades locales se encargaron de asegurar la zona y recopilar indicios para determinar si el hombre cuenta con antecedentes que respalden los señalamientos de los comerciantes. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del presunto cobrador de piso ni han informado sobre detenciones relacionadas con el hecho.