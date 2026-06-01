El truco del “sueldo alto”: Así funciona la estafa por falsa oferta de trabajo en México; consejos para no caer

¿Te llegó un mensaje del empleo de tus sueños? Recibir una notificación con una oferta de trabajo que promete resolver todos tus problemas financieros de la noche a la mañana es más común de lo que crees; sin embargo, esta oportunidad "única" podría costarte tus datos personales y financieros.

¿Cómo funciona la estafa de la falsa oferta de empleo en México?

¡No caigas en trampas! Todo comienza cuando la víctima recibe un mensaje de un número desconocido, principalmente extranjero, por WhatsApp u otra red social, en la que le ofrecen sueldos altos, horarios flexibles desde casa y contratación inmediata.

Las tareas del puesto de trabajo suelen ser sencillas, como dar "likes" en YouTube o calificar hoteles en Google Maps.

Para atrapar a la víctima, realizan la famosa "prueba de la confianza". Le piden a los interesados realizar las primeras tareas para recibir una cantidad pequeña de dinero, entre $50 a $150 pesos.

Al ganarse la confianza, meten a la víctima a un grupo de Telegram, en el que le avisan que para "ganar más dinero" será necesario comenzar a invertir, por lo que comienzan a pedir dinero; conforme avanzas de "nivel", suele ser la cantidad, superando los $5 mil a $10 mil pesos.

Una vez que se transfieran las cantidades, los delincuentes dirán que "cometiste un error", por lo que exigirán más dinero para liberar las ganancias. Si no pagas, te bloquean, se quedan con tu dinero y tus datos personales.

Consejos para no caer en la trampa de la falsa oferta de trabajo

La Policía Cibernética de la Ciudad de México compartió algunos consejos para evitar ser víctima de las falsas ofertas de empleo en el país; se recomienda tomar precauciones y no compartir información sensible.



Investiga sobre la empresa, verifica el sitio web, redes sociales y medios de contactos oficiales.

Desconfía de los reclutadores que solo se comuniquen contigo por mensaje de texto, perfiles personales o correos genéricos.

No compartas documentos personales, fotografías, información bancaria sin ates verificar que la vacante sea real.

sea real. Desconfía de los empleos que ofrezcan sueldos muy altos, pocos requisitos y contratación inmediata.

Ahora, en caso de tener una entrevista de trabajo de forma presencial, se recomienda tomar las siguientes precauciones:



Confirma que el lugar de trabajo exista y corrobora referencias antes de acudir.

Comparte información de la vacante con alguien de confianza; brinda la ubicación del lugar y los datos del reclutador.

Evita las entrevistas en lugares aislados, hoteles, domicilios particulares o sitios poco concurridos.

Acude acompañado o informa a otra persona sobre tu ubicación real y el horario en el que acudieras a la entrevista.

En caso de notar cierto tipo de presión, inconsistencias o solicitudes de trabajo inusuales, se recomienda suspender el contacto con la empresa o el reclutador.

#AlertaCibernética | No te dejes engañar con falsas ofertas de empleo con sueldos altos y contratación inmediata para solicitar datos personales.



Antes de aceptar, revisa las medidas de prevención que te compartimos y protege tu información. 👇🏼 pic.twitter.com/CY358q7slp — SSC CDMX (@SSC_CDMX) May 31, 2026

¿Qué hacer si fuiste víctima de estafa en México?

¡No entres en pánico! Si fuiste víctima de estafa en México, acude al Ministerio Público o llama al "088" de la Guardia Nacional; la última opción solo es para levantar el reporte.

Si estás pensando en levantar una denuncia por fraude, te compartimos los documentos que se necesitan:



Nombre de la persona que denuncia o del representante.

Domicilio o medio para recibir notificaciones de la persona que denuncia.

Relación de hechos en que se basa la denuncia y elementos para comprobarla.

Datos y ubicación de la persona a la que se denuncia.

Firma del denunciante o huella digital.