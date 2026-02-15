¡No caigas en trampas! Pasos para desactivar la descarga automática de WhatsApp y evitar fraudes

¡Atención, usuarios! Los ciberdelincuentes han perfeccionado el envío de archivos infectados que, con solo guardarse en la galería, podrían comprometer la privacidad de millones de usuarios, instalando un virus sin que los usuarios se den cuenta, pero ¿cómo desactivar la decarga automática en WhatsApp y evitar caer en estafas?

¿Cómo desactivar la descarga automática en WhatsApp?

Para evitar que WhatsApp guarde automáticamente los archivos multimedia en el almacenamiento del teléfono, debes seguir estos sencillos pasos:



Entra a WhasApp desde tu Android y iPhone.

Dirígete a Ajustes

Selecciona la opción de "Chats"

Desactiva la opción "Visibilidad de archivos multimedia"

En caso de desactivar la visibilidad de archivos multimedia en WhatsApp, puedes volver a activarla en cualquier momento si quieres que la plataforma de mensajería vuelva a descargar automáticamente los audios, videos y fotografías.

Consejos para evitar estafas por WhatsApp

Debido a que las estafas por WhatsApp han aumentado en los últimos años, la aplicación de Meta compartió algunas recomendaciones para no ser víctima de fraude:



¡No respondas de inmediato! Tómate el tiempo para verificar la identidad de la persona con la que vas a comenzar a platicar.

Pon atención a las ofertas. Si es demasiado buena o te presionan para aceptar, seguramente se trata de una trampa.

Verifica quién te contacta. Confirma la identidad de la persona con la que hablas antes de enviar dinero.

Además, WhatsApp cuenta con algunas herramientas para proteger a los usuarios, los cuales van desde la protección de mensajes grupales e individuales.

¿Qué hacer si fuiste víctima de estafa en WhatsApp?

¡No entres en pánico! Si fuiste víctima de estafa en México, acude al Ministerio Público o llama al “088" de la Guardia Nacional; la última opción solo es para levantar el reporte.

Si estás pensando en levantar una denuncia por fraude, te compartimos los documentos que se necesitan:

