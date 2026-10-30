¿De qué murió Patrick Stewart? Estas eran las enfermedades que padecía el querido actor de “X-Men”

La muerte de Patrick Stewart, recordado por su participación en la saga de "X-Men", ha despertado dudas sobre su estado de salud y las enfermedades que enfrentó a lo largo de su vida. ¿Qué padecimientos afectaron al querido actor y qué se sabe sobre su historial médico? Aquí te contamos los detalles.

Patrick Stewart era un actor británico conocido por su papel del capitán Jean-Luc Picard en la serie de "Star Trek" que murió a los 86 años el miércoles por la noche en Los Ángeles.

“Siempre atesoraremos la serena tranquilidad y reflexión en su rostro, un recordatorio perdurable de su gracia invisible”, señalaron las cuentas de Stewart.

¿Qué enfermedades tenía el actor de "X-Men"?

De acuerdo con un comunicado publicado en las redes sociales de Patrick Stewart, el actor murió el miércoles en su casa de Estados Unidos, tras enfrentar la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy.

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente la memoria, el pensamiento y la capacidad de realizar actividades cotidianas.

#ÚLTIMAHORA | Fallece el actor Patrick Stewart a los 86 años. Es reconocido por sus papeles en Star Trek y del Profesor X en la saga de películas X-Men. https://t.co/dV8hDsBTAC https://t.co/07Eh8jU2QH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 29, 2026

Por su parte, la demencia con cuerpos de Lewy es un trastorno que puede provocar alteraciones cognitivas, problemas de movimiento, alucinaciones visuales y cambios en el estado de alerta.

Ambas enfermedades afectan el funcionamiento del cerebro y pueden dificultar el funcionamiento de la vida diaria de quienes las padecen.

¿Quién era Patrick Stewart?

Stewart nació en 1940 en Mirfield, en Yorkshire, al norte de Inglaterra; fue hijo de una trabajadora textil y un soldado. Fue actor desde muy joven, ya que comenzó a actuar de niño en grupos locales de teatro juvenil.

Interpretó papeles protagónicos en "A Midsummer Night's Dream", "The Merchant of Venice" y "The Winter´s Tale", rápidamente ganó reputación de ser un actor teatral shakespeariano.

Stewart apareció a sus 80 años en "Avengers: Doomsday", donde retomó su papel del Profesor X, el fundador telépata y paralizado de los X-Men.