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Estas son las manifestaciones para hoy 3 de octubre: Calles cerradas y bloqueos que afectan tu ruta EN VIVO

Azteca Noticias rastres para ti las alternativas viales ante las manifestaciones programadas para el día de hoy 3 de octubre 2026 totalmente en vivo.

Estas son las manifestaciones para hoy 3 de octubre: Calles cerradas y bloqueos que afectan tu ruta EN VIVO
Manifestaciones de hoy 3 de octubre.|OVIAL

Escrito por: Ollinka Méndez

Consulta aquí las marchas programadas para hoy 3 de octubre 2026 así como las manifestaciones que ya se encuentran activas en la CDMX. Te dejamos las alternativas viales para que no afecte a tus actividad cotidianas.

Estas son las manifestaciones para hoy 3 de octubre: Calles cerradas y bloqueos que afectan tu ruta EN VIVO

Manifestantes alrededor del Monumento a la Revolución

Considera que habrá afectaciones viales alrededor del Monumento a la Revolución por presencia de manifestantes, esto a partir de las 11:00 horas.

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