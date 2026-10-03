Estas son las manifestaciones para hoy 3 de octubre: Calles cerradas y bloqueos que afectan tu ruta EN VIVO
Azteca Noticias rastres para ti las alternativas viales ante las manifestaciones programadas para el día de hoy 3 de octubre 2026 totalmente en vivo.
Consulta aquí las marchas programadas para hoy 3 de octubre 2026 así como las manifestaciones que ya se encuentran activas en la CDMX. Te dejamos las alternativas viales para que no afecte a tus actividad cotidianas.
Estas son las manifestaciones para hoy 3 de octubre: Calles cerradas y bloqueos que afectan tu ruta EN VIVO
Manifestantes alrededor del Monumento a la Revolución
Considera que habrá afectaciones viales alrededor del Monumento a la Revolución por presencia de manifestantes, esto a partir de las 11:00 horas.
#PrecauciónVial | Desde las 11:00 horas se espera a concentración de manifestantes en el Monumento a la Revolución, ubicado en Plaza de la República, col. Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 3, 2026