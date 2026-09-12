Nueve estaciones del Metro CDMX van a cerrar desde hoy y hasta el miércoles: cuáles son y las aternativas de transporte

Las puertas de varias estaciones del Metro CDMX clave en el extremo suroriente de la capital cerrarán de manera repentina a partir de este fin de semana.

Este ajuste operativo, que coincide con el inicio de las celebraciones patrias, responde a la necesidad de intervenir de manera urgente los tramos viales para garantizar la seguridad de los pasajeros que diariamente utilizan este sistema masivo de transporte subterráneo y elevado en la Ciudad de México.

¿Qué Línea del Metro tendrá cierre de 9 estaciones?

De acuerdo con los avisos emitidos por las instancias operativas, la interrupción del servicio no será total, pero sí lo suficientemente drástica como para alterar los tiempos de traslado de quienes dependen de esta conexión para llegar a sus centros de trabajo o reuniones familiares.

A partir de este sábado 12 y hasta el próximo miércoles 16 de septiembre, los trenes solamente circularán de manera regular en el tramo que comprende desde la terminal de Mixcoac hasta San Andrés Tomatlán, operando en ambos sentidos de dicha vía pero cortando drásticamente el resto del recorrido habitual hacia la zona de Tláhuac.

Como consecuencia directa de estas maniobras técnicas, un total de nueve estaciones quedarán completamente inhabilitadas para el ascenso y descenso de pasajeros durante cinco días continuos.

Afectaciones por cierre temporal de 9 estaciones del Metro CDMX

Las paradas afectadas por este cierre temporal son Lomas Estrella, Calle 11, Periférico Oriente, Tezonco, Olivos, Nopalera, Zapotitlán, Tlaltenco y la terminal Tláhuac. Esta suspensión deja sin servicio directo a una de las zonas con mayor densidad de desplazamiento poblacional en el oriente del Valle de México.

#AvisoMetro: Debido a trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, del 12 al 16 de septiembre la Línea 12 operará únicamente de Mixcoac a San Andrés Tomatlán, en ambos sentidos.



Tramo cerrado y sin servicio de trenes: de Tláhuac a Lomas Estrella.



Transporte alternativo:… pic.twitter.com/jyylV47WRX — MetroCDMX (@MetroCDMX) September 10, 2026

Apoyo de transporte por cierre de 9 estaciones del Metro de la Línea 12

Para mitigar el impacto en la movilidad urbana, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) desplegó un dispositivo especial de apoyo con unidades de autobuses que realizarán recorridos emergentes.

Estos circuitos provisionales cubrirán el trayecto entre Tláhuac y San Andrés Tomatlán, además de facilitar conexiones hacia puntos estratégicos de transferencia como Culhuacán y Atlalilco.

Paralelamente, las autoridades sugieren considerar vías alternas como la Línea 8 desde Constitución de 1917 o la Línea 2 desde Tasqueña. El restablecimiento total de la circulación en toda la ruta está programado para el próximo jueves 17 de septiembre a partir de las cinco de la mañana.

