Pensión Bienestar julio 2026: ¿Quiénes son los últimos en recibir el pago de 6 mil 400 pesos?

¡Atención, beneficiarios! Este lunes 6 de julio inició oficialmente el pago correspondiente al bimestre julio y agosto 2026 de los programas de la Pensión Bienestar, incluyendo para adultos mayores, personas con discapacidad y el programa Mujeres Bienestar.

Tras revelarse el calendario oficial de pagos, la titular de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que la entrega de apoyos concluirá el 29 de julio, por lo que estos serán los últimos en recibir el depósito del mes.

Fechas de pago de la Pensión Bienestar bimestre julio-agosto 2026

Del 6 al 29 de julio, las personas beneficiarias de los programas de la Pensión Bienestar recibirán el depósito correspondiente al cuarto bimestre del año directamente a su Tarjeta del Bienestar, de acuerdo con el calendario de pagos establecido por las autoridades.

Como es de costumbre, la dispersión se realiza de forma escalonada según la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario. Es decir, quienes tienen apellidos que comienzan con la letra A serán los primeros en recibir el depósito y así sucesivamente hasta concluir con las letras W, X, Y y Z.

Con base en las fechas establecidas, estas serán las personas en recibir el apoyo hasta la última semana de julio 2026:



Lunes 27 de julio : S

: S Martes 28 de julio: T , U, V

, U, V Miércoles 29 de julio: W,X,Y, Z

Calendario completo de la Pensión Bienestar en julio 2026

Los beneficiarios podrán disponer de su apoyo económico una vez que el depósito se refleje en su cuenta bancaria, empezando desde este lunes 6 de julio y hasta el 29 de dicho mes.

Consulta en Azteca Noticias el calendario de pagos para cada uno de los programas:



A: Lunes 6 de julio

B: Martes 7 de julio

C: Miércoles 8 de julio

C (incluyendo beneficiarios de Sembrando Vida): Jueves 9 de julio

D, E, F: Viernes 10 de julio

G: Lunes 13 de julio

G: Martes 14 de julio

H, I, J, K: Miércoles 15 de julio

L: Jueves 16 de julio

M: Viernes 17 de julio

M: Lunes 20 de julio

N, Ñ, O: Martes 21 de julio

P, Q: Miércoles 22 de julio

R: Jueves 23 de julio

R: Viernes 24 de julio

S: Lunes 27 de julio

T, U, V: Martes 28 de julio

W, X, Y, Z: Miércoles 29 de julio

|Captura de pantalla

¿Cuánto dinero pagan de la Pensión Bienestar en julio 2026?

Para el cuarto bimestre del año, las personas beneficiarias recibirán el apoyo económico correspondiente a los distintos programas del Bienestar. De acuerdo con lo establecido por las autoridades, los montos serán los siguientes:

