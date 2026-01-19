¡Cuidado al ir al cajero! Así operan los ‘desplazadores’, los estafadores que te roban tu tarjeta y dinero sin que te des cuenta

Aunque retirar dinero en el cajero automático parece algo sencillo, existen algunos riesgos que pueden poner en peligro tu cartera en cuestión de segundos debido a los 'desplazadores', pero ¿cuál es su modus operandi?

Los 'desplazadores de banco' son personas que se hacen pasar por usuarios amables para distraerte y robarte tus tarjetas y dinero en efectivo.

¿Cuál es el modus operandi de los 'desplazadores' de bancos en México?

La Policía Cibernética de la Ciudad de México, explicó que los 'desplazadores de banco' suelen operar en grupo, manipulando los cajeros automáticos para dirigirte a uno en específico y ahí realizar el robo de tarjetas o dinero.

Al tratar de sacar dinero, el cajero mostrará un "error", ahí es donde aprovechan los delincuentes para hacerse pasar por una "persona amable" y ofrecerte ayuda con tu problema.

Se acercan a la víctima para distraerla y cambiar la tarjeta de crédito o débito por otra falsa. Un cómplice observa el NIP de la víctima y listo, con ello obtienen tus datos financieros.

Tras obtener la información de la tarjeta, los delincuentes la usan para comprar o retirar tu dinero.

👉 Protégete en el cajero. 🚨

No aceptes ayuda de desconocidos.



💡 Recuerda:

• Haz tus operaciones tú mismo.

• Si alguien se acerca, cancela y aléjate.

• Si el cajero falla, repórtalo con tu banco.



🔒 Protégete pic.twitter.com/6r6b7rR9Hu — CONDUSEF (@CondusefMX) January 13, 2026

¿Cómo protegerse de los 'desplazadores de banco' en México?

¡No te deje engañar! Para evitar caer en la trampa de los 'desplazadores de banco', expertos en seguridad, compartieron algunos consejos para protegerse:



No aceptes ayuda de extraños: Si el cajero falla, cancela la operación y vete del lugar; no permitas que nadie toque tu tarjeta.

Protege tu NIP: Al momento de ponerlo en el cajero, trata de cubrir el teclado con alguna de tus manos, incluso si no hay nadie cerca.

Revisa bien el cajero automático: Antes de ingresar la tarjeta, jala suavemente la ranura donde entra el plástico. En caso de sentirla floja o sobrepuesta, mejor no lo utilices.

Otra recomendación es realizar retiros sin tarjeta, la mayoría de los bancos en México permiten generar códigos QR desde la aplicación del celular, para poder sacar dinero sin necesidad de ingresar la tarjeta en el cajero automático.