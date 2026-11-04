“Pinto”, el perrito baleado en Culiacán: así lucha por sobrevivir tras la violencia

Una historia que duele el corazón. "Pinto", un perrito inocente, resultó baleado durante un ataque armado contra una vivienda en Culiacán, Sinaloa la semana pasada.

Los hechos ocurrieron la noche del viernes, cuando un grupo armado disparó contra la fachada de un domicilio ubicado en la avenida Colinas, entre la calle Tercera y el Boulevard de las Torres en Sinaloa.

Le fracturan la pata a un perrito durante balacera

Durante la agresión, "Pinto", quien era perrito de un vecino del sector y no de la vivienda atacada, recibió un impacto de bala en una de sus patas, que le atravesó la extremidad y le provocó una fractura. Le tocó una herida de alto calibre en la piernita, le fracturó la pierna.

Marisela Castaños, fundadora del "Fundación Balto y Togo", también nombrada Ciudadana del Año por el Consejo Consultivo de Grupo Salinas, detalló que "Pinto" es el cuarto perrito que han atendido tras resultar herido durante un ataque armado contra una vivienda en el actual periodo de violencia.

"Nos ha tocado que han baleado directamente, pero ya con dolo y con sangre. Pero estos casos de donde atacan un domicilio y le toca a los perritos, ya es el cuarto de este periodo de la narcoguerra que vivimos", mencionó Marisela Castaños, fundadora del "colectivo Balto y Togo.

Gracias a la atención veterinaria de Chapultepets Congreso, "Pinto" se mantiene estable. Se logró detener la hemorragia, pero necesita una cirugía para atender la lesión y tener una oportunidad de recuperarse.

Mueren dos perritos por ataques armados

La activista también indicó que en este periodo de violencia han atendido seis casos de perros que fueron atacados directamente con armas de fuego, de los cuales dos murieron de consecuencia de las heridas.

A pesar de la gravedad, hay una luz de esperanza: "Pinto" se encuentra fuera de peligro y con la cirugía y las terapias posteriores existe la posibilidad de que vuelva a caminar. Esta historia nos recuerda que la violencia no discrimina y que incluso los seres más inocentes terminan pagando las consecuencias.