Así cierra el mes el precio del dólar estadounidense frente al peso

El precio del dólar estadounidense termina el mes con variaciones que llaman la atención, acercándose de nuevo a los 18 pesos. Te compartimos el tipo de cambio en México para este 30 de septiembre 2026.

El dólar puede variar dependiendo del banco o la casa de cambio a la que acudas a intercambiar el dinero. En los mercados de divisas, se encamina a una ganancia mensual de casi el 2% frente a una cesta de monedas, favorecido por el aumento de los rendimientos, aunque cae un 0,19% en la jornada.

¿A cuánto está el dólar en México septiembre 2026?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.10 pesos la compra y se vende en $17.96 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura para este miércoles 30 de septiembre 2026.

La moneda estadounidense sigue en asecenso aún cuando lo hace a paso sigiloso, pero firme frente al peso mexicano.

Precio del dólar en Tijuana hoy 30 de septiembre 2026

El precio del dólar en Tijuana se ubica en $16.65 pesos la compra y en $17.00 pesos la venta. Recuerda que el tipo de cambio puede variar dependiendo de la ciudad y zona en la que te encuentres.

Precio del dólar canadiense en México para septiembre 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.90 pesos la compra y se vende a $13.54 pesos mexicanos en ventanilla bancaria durante este 30 de septiembre 2026.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 30 de septiembre 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este miércoles 30 de septiembre 2026 en 84 mil 362 pesos por unidad, registrando

La criptomoneda comienza una nueva semana con pérdidas en su valor tras varios días de volatilidad.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en 1 millón 516 mil 104 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo en México este 30 de septiembre 2026?

El precio del petróleo sube este miércoles y se encamina a una importante ganancia mensual, debido a que las conversaciones entre Estados Unidos e Irán destinadas a poner fin a su guerra se estancan y la escasez en los mercados de combustible continúa respaldando los precios a pesar de la recuperación de los suministros de crudo en Oriente Medio.

Petróleo Brent - 103.45 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate (WTI) - 95.22 dólares el barril.

Los bonos mundiales suben ligeramente este miércoles, pero se encaminan a su peor mes en años, afectados por una combinación de deterioro de las finanzas públicas, un exceso de emisión de deuda y una inflación creciente, mientras la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que dura ya siete meses, mantiene elevados los costes energéticos.