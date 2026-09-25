¿El precio de la gasolina le pega a tu bolsillo hoy? Así quedó este viernes 25 de spetiembre 2026

¿Se dispara el precio de la gasolina en México? Registra cambios importantes para el último día laboral de la semana, superando los 24 pesos en algunas regiones del país; te compartimos el precio de la Magna, Premium y Diésel para este 25 de septiembre 2026 en distintas regiones del país.

El precio de la gasolina Premium se ubica por arriba de los 29 pesos el litro; te compartimos la lista de costos por estado.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México en septiembre 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.58 pesos.

Diésel por litro: 27.00 pesos.

El precio de la gasolina podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a cargar combustible.

Precio del gas natural para este 25 de septiembre 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 25 de septiembre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.81 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.79 pesos.

Diésel por litro: 26.97 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 25 de septiembre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.65 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.16 pesos.

Diésel por litro: 26.75 pesos.

Precio de gasolina en Jalisco para septiembre 2026

El precio de la gasolina en Jalisco registró cambios importantes para el último viernes de septiembre 2026.

Gasolina Regular precio por litro: 23.97 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.38 pesos.

Diésel por litro: 27.10 pesos.

Precio del litro de gasolina en Monterrey HOY 25 de septiembre 2026

El precio de la gasolina en Monterrey registró cambios importantes para la penúltima semana de septiembre 2026, pero ¿a cuánto sale llenar el tanque en Nuevo León?

Gasolina Regular precio por litro: 24.11 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.54 pesos.

Diésel por litro: 27.06 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en Tlaxcala HOY?

Gasolina Regular precio por litro: 23.45 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.34 pesos.

Diésel por litro: 26.58 pesos.

Precio de gasolina en Coahuila de Zaragoza hoy 25 de septiembre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.67 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.36 pesos.

Diésel por litro: 26.27 pesos.

¿Cuál es el precio de la gasolina en Estados Unidos?

Para este 25 de septiembre de 2026, los precios promedio del combustible en Estados Unidos son los siguientes:

Gasolina Regular por galón: 4.47 dólares

Gasolina Premium precio por galón: 5.35 dólares

Diésel precio por galón: 6.51 dólares

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Tlaxcala es una de las zonas en la que el precio de la gasolina regular es más barato, ubicándose en $23.45 pesos por litro de combustible regular , seguido del Estado de México (Edomex) ubicándose en 23.79 pesos el litro.

La región con el precio más alto de la gasolina en México