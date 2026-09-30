Se mueve el precio de la gasolina el último día del mes: ¿Cuánto cuesta la Magna y la Premium HOY 30 de septiembre 2026?

El precio de la gasolina en México cambia este último día del mes y así te afecta a la hora de llenar el tanque; te compartimos el costo de la Magna, Premium y Diésel para este 30 de septiembre 2026 en distintas regiones del país.

El precio de la gasolina Premium se ubica por arriba de los 29 pesos el litro; te compartimos la lista de costos por estado.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México en septiembre 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.69 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.58 pesos.

Diésel por litro: 27.01 pesos.

El precio de la gasolina es diferente dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a cargar combustible.

Precio del gas natural para este 30 de septiembre 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 30 de septiembre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.80 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.80 pesos.

Diésel por litro: 26.97 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 30 de septiembre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.65 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.16 pesos.

Diésel por litro: 26.75 pesos.

Precio de gasolina en Jalisco para septiembre 2026

El precio de la gasolina en Guadalajara registró cambios importantes para el último miércoles de septiembre 2026.

Gasolina Regular precio por litro: 23.99 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.37 pesos.

Diésel por litro: 27.14 pesos.

Precio del litro de gasolina en Monterrey HOY 30 de septiembre 2026

El precio de la gasolina en Monterrey registró cambios importantes para el último día de septiembre 2026, pero ¿a cuánto sale llenar el tanque en Nuevo León?

Gasolina Regular precio por litro: 24.11 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.55 pesos.

Diésel por litro: 27.05 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en Tlaxcala HOY?

Gasolina Regular precio por litro: 23.45 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.34 pesos.

Diésel por litro: 26.58 pesos.

Precio de gasolina en Baja California hoy 30 de septiembre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 22.91 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.82 pesos.

Diésel por litro: 25.94 pesos.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Baja California es una de las zonas en la que el precio de la gasolina regular es más barato, ubicándose en $22.91 pesos por litro de combustible regular , seguido del Tlaxcala ubicándose en 23.45 pesos el litro.

La región con el precio más alto de la gasolina en México