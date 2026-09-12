¿Sales de la CDMX? Este es el precio de la gasolina hoy 12 de septiembre 2026

El precio de gasolina en México presenta cambios leves, pero importantes para este sábado; te compartimos el precio de la Magna, Premium y Diésel para este 12 de septiembre 2026 en distintas regiones del país.

Desde hace varias semanas, el precio de la gasolina Premium se ubica por arriba de los 29 pesos el litro; te compartimos la lista de costos por estado.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México en septiembre 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.68 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.58 pesos.

Diésel por litro: 27.01 pesos.

Recuerda que el precio de la gasolina podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a cargar combustible.

Precio del gas natural para este 12 de septiembre 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 12 de septiembre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.79 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.84 pesos.

Diésel por litro: 26.97 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 12 de septiembre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.66 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.18 pesos.

Diésel por litro: 26.75 pesos.

Precio de gasolina en Jalisco para septiembre 2026

El precio de la gasolina en Jalisco registró cambios importantes para este sábado 12 de septiembre 2026.

Gasolina Regular precio por litro: 23.89 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.92 pesos.

Diésel por litro: 26.80 pesos.

Precio del litro de gasolina en Monterrey HOY 12 de septiembre 2026

El precio de la gasolina en Monterrey registró cambios importantes para la segunda semana de septiembre 2026, pero ¿a cuánto sale llenar el tanque en Nuevo León?

Gasolina Regular precio por litro: 24.09 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.54 pesos.

Diésel por litro: 27.06 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en Zacatecas HOY?

Gasolina Regular precio por litro: 23.93 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.77 pesos.

Diésel por litro: 26.94 pesos.

Precio de gasolina en Chihuahua hoy 12 de septiembre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 22.37 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 25.85 pesos.

Diésel por litro: 26.61 pesos.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

Chihuahua , es una de las zonas en la que el precio de la gasolina regular es más barato, ubicándose en $22.37 pesos por litro de combustible regular , seguido del Estado de México (Edomex) ubicándose en 23.65 pesos el litro.

La región con el precio más alto de la gasolina en México