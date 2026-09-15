¿Baja el precio de la gasolina previo a las Fiestas Patrias? Cambios hoy 15 de septiembre 2026

El litro de gasolina en México comienza la semana con leves cambios en su costo, superando los 24 pesos en algunas regiones del país; te compartimos el precio de la Magna, Premium y Diésel para este 15 de septiembre 2026 en distintas regiones del país.

De nuevo, esta semana tenemos que el precio de la gasolina Premium se ubica por arriba de los 29 pesos el litro; te compartimos la lista de costos por estado.

¿A cuánto está el litro de gasolina en México en septiembre 2026?

Gasolina Regular precio por litro: 23.68 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.58 pesos.

Diésel por litro: 27.01 pesos.

Toma en cuenta que el precio de la gasolina podría variar dependiendo del establecimiento y zona a la que acudas a cargar combustible.

Precio del gas natural para este 15 de septiembre 2026

Mínimo por litro: 10.99 pesos.

Promedio por litro: 12.60 pesos.

Máximo por litro: 14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX HOY 15 de septiembre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.79 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.83 pesos.

Diésel por litro: 26.97 pesos.

Precio de gasolina en Edomex este 15 de septiembre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.66 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 28.17 pesos.

Diésel por litro: 26.75 pesos.

Precio de gasolina en Jalisco para septiembre 2026

El precio de la gasolina en Jalisco registró cambios importantes para este martes 15 de septiembre 2026.

Gasolina Regular precio por litro: 23.98 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.36 pesos.

Diésel por litro: 27.14 pesos.

Precio del litro de gasolina en Nuevo León HOY 15 de septiembre 2026

El precio de la gasolina en Monterrey registró cambios importantes para la tercera semana de septiembre 2026, pero ¿a cuánto sale llenar el tanque en Nuevo León?

Gasolina Regular precio por litro: 24.09 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 29.54 pesos.

Diésel por litro: 27.06 pesos.

¿A cuánto está el litro de gasolina en Campeche HOY?

Gasolina Regular precio por litro: 23.89 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.97 pesos.

Diésel por litro: 27.00 pesos.

Precio de gasolina en San Luis Potosí hoy 15 de septiembre 2026

Gasolina Regular precio por litro: 23.92 pesos.

Precio de gasolina Premium por litro: 27.83 pesos.

Diésel por litro: 27.00 pesos.

¿En qué lugar es más barato el precio de la gasolina?

El Estado de México ( Edomex ), es una de las zonas en la que el precio de la gasolina regular es más barato, ubicándose en $23.66 pesos por litro de combustible regular , seguido del Ciudad de México (CDMX) ubicándose en 23.79 pesos el litro.

La región con el precio más alto de la gasolina en México