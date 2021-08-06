Esteban Loaiza, ex de Jenni Rivera, saldrá de prisión en EUA

El ex beisbolista Esteban Loaiza, quien fuera pareja de Jenni Rivera, saldrá este 6 de agosto de prisión y será deportado a México, informó la Agencia Federal de Prisiones de Estados Unidos.

Esteban Loaiza fue arrestado en el 2018, en California, y en marzo del año siguiente fue sentenciado a pasar 36 meses en prisión, más cinco de libertad condicional, por el delito de posesión de cocaína, la cual pretendía distribuir en territorio estadounidense.

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El ex esposo de Jenni Rivera enfrentaba una pena de hasta 10 años, pero se redujo tras declararse culpable de los cargos que le imputaron. Ahora, saldrá de prisión y será deportado a México este viernes 6 de agosto.

Cuando le fue dictada su sentencia, el fiscal federal Robert Brewer lamentó “la caída en desgracia” de Esteban Loaiza, al considerar que sacrificó su reputación y su libertad, para convertirse en traficante de drogas.

Como atleta profesional, Esteban Loaiza ganó decenas de millones de dólares y la admiración de los fanáticos del béisbol en Estados Unidos y en México.

Un funcionario de la Fiscalía Federal de Justicia del Distrito Sur de California detalló a un medio internacional que el ex beisbolista fue informado de su deportación durante su juicio. La fuente confirmó que Loaiza ganó un crédito de 162 días por su buen comportamiento en prisión.

¿Quién es Esteban Loaiza?

El ex beisbolista, nacido en Tijuana, Baja California, fue pitcher durante 14 años en las Grandes Ligas estadounidenses, tiempo en el que ganó alrededor de 43 millones de dólares, según un medio deportivo.

Esteban Loaiza fue jugador de los Piratas de Pittsburgh, los Rangers de Texas, los White Sox de Chicago, los Yankees de Nueva York, los Nacionales de Washington y los Dodgers de Los Ángeles, entre otros equipos.

La ex pareja sentimental de Jenni Rivera fue lanzador en nuestro país, primero con los Diablos Rojos del México, en la Liga Mexicana de Béisbol, y con las Águilas de Mexicali, en la Liga Mexicana del Pacífico.

El exbeisbolista también es conocido por su relación con Jenni Rivera, “la diva de la banda”, a quien conoció en 2008 y luego de dos años de noviazgo, se casaron en 2010. La ceremonia fue televisada y se consideró como “la boda del año”.

El matrimonio de Esteban Loaiza y Jenni Rivera terminó en 2012, cuando la cantante le pidió el divorcio. “Lo que pasó fue realmente darte cuenta que las cosas no eran como tú pensabas”, dijo la intérprete a un programa de la televisión estadounidense.

|Especial

Jenni Rivera murió el 9 diciembre de 2012 en un accidente de avión, la cantante se dirigía a la Ciudad de México, luego de ofrecer un concierto en Monterrey, Nuevo León. En la aeronave viajaban cuatro personas y dos tripulantes, que también fallecieron cuando el Learjet 25 se estrelló.

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