Revelan qué había en auto usado en el homicidio del tecladista de Camilo Séptimo

Luego de la detendión de Diegos Sebastián "N", presunto asesino de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, se descubrió que llegó al departamento de la víctima en un automóvil conducido por otro hombre llemado Gerardo "N".

Ambos fueron detenidos el 2 d septiembre de 2026, un día depués del multihomicidio ocurrido en Atizapán, Estado de México, pues el también compositor fue asesinado junto con su famili, su perro y una joven que trabajaba en la casa.

Diego Sebastián "N" llegó en un auto conducido por otro hombre

Ambos actualmente se encuentran recluidos en el penal de Barrientos, en Tlalnepantla, luego de ser ingresados este viernes 4 de septiembre y un juez definirá su situación legal.

Diego Sebastián "N" era socio del tecladista, pues ambos tenían negocios relacionados con la renta de inmuebles para hospedaje.

Gerardo "N" es señalado como el sujeto que condujo un automóvil Kia gris hasta el Fraccionamiento Grand Viure, ubicado en Bosque Esmeralda, donde vivían las víctimas.

En el departamento fueron encontrados los cuerpos de Jonathan Meléndez, de 38 años; su esposa Ana Paula, de 35 años y quien tenía cuatro meses de embarazo; su hija de tres años y Aleyda Romero, de 21 años, joven que trabaja en la casa de las víctimas, así como el perro de la familia.

Detenidos por el homicidio del tecladista de Camilo Séptimo.|FGJEM

Esto había en el auto donde llegó el presunto homicida del tecladista

La investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGEJM) establece que a las 17:23 horas, las videocámaras de seguridad captan el ingreso de un vehículo Kia gris, conducido por Gerardo “N” quien era acompañado de Diego Sebastián “N”.

Este último fue grabado a las 17:24 horas subiendo por un elevador hasta el departamento luego de que la esposa del músico autorizó por teléfono su acceso ya que ella no se encontraba en el lugar, por lo que ingresó al departamento en donde únicamente se encontraba la víctima Aleyda Romero y dos mascotas.

Difunden video de Diego "N", presunto responsable del asesinato de Jonathan Meléndez, integrante de Camilo Séptimo, y su familia.



Las imágenes son del momento previo a llegar al departamento donde ocurrió el crimen.https://t.co/ExFnuMtG6p pic.twitter.com/gK0mYiJv60 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 2, 2026

Un día antes del crimen y durante la mañana del día de los hechos, Diego Sebastián “N” le pidió a Gerardo “N”, “conseguir un desarmador plano, un desarmador de cruz, electrónicos, cinchos grandes, guantes negros de tatuajes y cubrebocas”.

En el auomóvil se hallaron cinchos, cinta adhesiva industrial fueron utilizados para maniatar a las víctimas, unas placas vehiculares, entre otros indicios usados para el crimen, pues se sabe que , al investigar el vehículo en el que los ahora detenidos arribaron al fraccionamiento, se identificó que tenía placas de circulación “sobrepuestas”, sin embargo, fue ubicado en el Fraccionamiento Héroes Tecámac, sección Bosques, de ese municipio.