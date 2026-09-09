¿Cuáles son los 100 municipios con más desaparecidos en México?; Concentran más del 50% de casos totales

De los 2 mil 478 municipios que existen en México, apenas 100 concentran más de la mitad de los casos de desaparecidos registrados en el país.

El informe de Red Lupa del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) señala que estos municipios reúnen 56% del total nacional y se encuentran en 24 estados. Tijuana, Baja California, encabeza el listado con 3 mil 300 casos, seguido de Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, en Tamaulipas. En el otro extremo del ranking aparece Tultitlán, Estado de México, con 292 casos.

Estos son los primeros 20 municipios con más personas desaparecidas:

Lugar Municipio Estado Casos 1 Tijuana Baja California 3,300 2 Reynosa Tamaulipas 2,903 3 Nuevo Laredo Tamaulipas 2,764 4 Matamoros Tamaulipas 2,505 5 Guadalajara Jalisco 2,344 6 Culiacán Sinaloa 2,242 7 Monterrey Nuevo León 2,164 8 Zapopan Jalisco 1,985 9 Atlautla Estado de México 1,839 10 Mazatlán Sinaloa 1,742 11 Hermosillo Sonora 1,297 12 Acapulco Guerrero 1,296 13 Ecatepec Estado de México 1,171 14 Veracruz Veracruz 1,067 15 Torreón Coahuila 1,035 16 Tlajomulco Jalisco 1,033 17 Ahome Sinaloa 1,033 18 Ciudad Juárez Chihuahua 1,012 19 Victoria Tamaulipas 976 20 Puebla Puebla 944

El listado continúa con Morelia, Toluca, Iztapalapa, Tlaquepaque, Tepic, Centro, Celaya, Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Tampico, Uruapan, Cajeme, Benito Juárez, Nezahualcóyotl, Durango, Nogales, Zamora, Cuauhtémoc (Chihuahua), Saltillo y Piedras Negras, entre otros.

Entre los lugares 41 y 100 aparecen municipios como León, Irapuato, Guadalupe, Chilpancingo, Chimalhuacán, Xalapa, Tonalá, Puerto Vallarta, Naucalpan, Guaymas, Tecomán, Cuernavaca, Lagos de Moreno, Los Cabos, Chalco, Apodaca, La Paz, Navolato, Manzanillo, Álvaro Obregón, Tultitlán y Córdoba.

¿Qué estado tiene más municipios en el ranking?

El Estado de México es la entidad que más municipios aporta al listado, con 13, entre ellos Atlautla, Ecatepec, Toluca, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Naucalpan, Chalco, Tlalnepantla, Tecámac, Cuautitlán Izcalli, Valle de Chalco, Atizapán y Tultitlán.

Tamaulipas le sigue con 11 municipios, mientras Jalisco y Nuevo León tienen ocho cada uno.

Atlautla tiene un dato que llama especialmente la atención

Aunque Tijuana ocupa el primer lugar por número total de casos, Atlautla, Estado de México, presenta la tasa acumulada más alta del listado: 576 personas desaparecidas por cada 100 mil habitantes.

Red Lupa considera a este municipio un caso atípico y señala que no encuentra una explicación para el volumen reportado por la Fiscalía del Estado de México.

En promedio, los 100 municipios tienen una tasa acumulada de 27 desapariciones por cada 100 mil habitantes. Además, en estos territorios se han documentado 2 mil 985 fosas, de acuerdo con datos de fiscalías estatales recopilados por la Plataforma Ciudadana de Fosas.

¿Dónde se concentra la desaparición de mujeres?

El informe también encuentra diferencias importantes por género. De los 100 municipios analizados, 38 están por encima de la media nacional de casos de mujeres desaparecidas, que es de 22%.

Entre los municipios donde las mujeres representan al menos 40% de los casos están Álvaro Obregón y Tlalpan, en Ciudad de México; Solidaridad, Quintana Roo; y seis municipios mexiquenses: Chalco, Tecámac, Chimalhuacán, Toluca, Cuautitlán Izcalli y Atlautla.

La mayoría del ranking, 82 municipios, se ubica en zonas metropolitanas, mientras 18 son considerados municipios periféricos.