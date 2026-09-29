Bichos en la casa: ¿Qué insectos llegan en otoño al bajar la temperatura?

Con la caída de las hojas y la llegada de los vientos frescos se desata una presencia innegable en cada rincón de la casa, marcando el momento exacto en que los insectos en otoño se multiplican en los espacios que habitamos. Te contamos las razones de su llegada y qué tipo de raros bichos aparecen.

¿Por qué aparecen insectos en otoño?

Al bajar las temperaturas y aumentar la humedad ambiental, el comportamiento de la fauna del entorno cambia de forma drástica, obligando a las especies a buscar un refugio cálido dentro de los hogares o a concluir sus ciclos biológicos tradicionales. En este panorama de transición estacional, las especies más activas que irrumpen en las viviendas incluyen a las cucarachas, diversas clases de arañas que buscan resguardo y las hormigas que deambulan incesantemente en la búsqueda de reservas de comida antes de que el invierno se instale por completo.

Los especialistas confirman que este fenómeno responde tanto a la necesidad básica de encontrar microclimas favorables como a la alteración natural de sus ciclos de vida, convirtiendo las rendijas, los marcos de las ventanas y los rincones oscuros en el escondite perfecto para una gran diversidad de artrópodos que huyen de la intemperie.

La estrategia biológica: Diapausa y proteínas anticongelantes en los insectos de temporada

Más allá de la visita de estos inquilinos dentro de las paredes del hogar, la naturaleza esconde adaptaciones biológicas fascinantes para enfrentar las heladas. Entre los grupos que protagonizan esta temporada destacan los coleópteros, himenópteros, odonatos, dermápteros, blatteodeos y fásmidicos, cada uno con estrategias de supervivencia únicas.

Mientras algunas especies emblemáticas, como la mariposa monarca perteneciente al grupo de los lepidópteros, emprenden largos viajes migratorios hacia zonas geográficas mucho más templadas, otros seres vivos optan por la diapausa, un proceso profundo de hibernación que ralentiza su metabolismo para pasar desapercibidos.

Las mariquitas o catarinas del orden de los coleópteros pasan semanas engordando al devorar cientos de pulgones y presas de cuerpo blando para después agruperse en densas masas y dormir tranquilamente durante largos meses de refugio invernal.

Asimismo, organismos como el gusano de la harina (Tenebrio molitor), la pulga de nieve (Hypogastrura nivicola) del orden de los dípteros y hemípteros, o escarabajos de los géneros Cucujus y Rhagium mordax, desarrollan auténticas proteínas anticongelantes (AFP) en sus tejidos celulares; estas sustancias bloquean el crecimiento de los cristales de hielo y evitan daños mortales por congelación extrema, un mecanismo tan asombroso que hoy en día la ciencia médica busca replicarlo con éxito en la criopreservación de órganos vitales humanos, demostrando que la sabiduría de estos organismos en esta época del año trasciende los límites de nuestro entorno doméstico

