Reporte de estudiante armado desata alerta en Conalep 137 de Fresnillo, Zacatecas; ¿qué se sabe de la movilización?

Luego de una mañana marcada por un ataque en una secundaria de Torreón, Coahuila, una nueva alerta encendió las alarmas en otro plantel educativo, ahora en Fresnillo, Zacatecas , donde se reportó la presencia de un estudiante que presuntamente portaba un arma de fuego dentro del Conalep 137.

El reporte provocó la movilización de corporaciones de seguridad alrededor de las 13:00 horas de este jueves; policías ingresaron al plantel ubicado en la colonia Industrial para verificar la situación, pero la inspección terminó sin localizar al alumno señalado ni algún arma de fuego.

Una alerta surgió después de una riña dentro del Conalep 137 de Fresnillo

El señalamiento comenzó cuando presuntamente un grupo de estudiantes se encontraba en la cancha de básquetbol y, según el reporte inicial, uno de ellos habría mostrado lo que parecía ser un arma.

Uno de los alumnos proporcionó a directivos y policías una descripción del supuesto portador: un joven delgado, con sudadera negra y pantalón azul. También señaló que el objeto sería de color cromado y que lo llevaba en la cintura, del lado derecho; sin embargo, dijo desconocer su identidad, salón o ubicación.

Con esa información comenzó la búsqueda dentro de la escuela; la movilización estuvo relacionada finalmente con una riña ocurrida al interior del plantel, situación que había dado origen a los primeros reportes sobre el supuesto estudiante armado.

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#IMPORTANTE | Se reporta movilización en Fresnillo, Zacatecas, luego de que un estudiante ingresó armado al Conalep 137, en la colonia Industrial.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/z89RaJzKWF — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 1, 2026

Revisaron 28 espacios y no encontraron armas

Personal de Seguridad Pública Municipal y de la Policía de Investigación recorrió las instalaciones en coordinación con directivos y docentes. La revisión incluyó 28 espacios entre aulas, baños y pasillos, pero no fue localizado ningún joven que coincidiera con las características proporcionadas ni se encontró un arma de fuego.

Durante las entrevistas, las autoridades también detectaron inconsistencias en la información proporcionada por el estudiante que realizó el señalamiento; además, no aportó datos suficientes para identificar plenamente al supuesto portador.

La alerta se produjo horas después del ataque registrado en la Escuela Secundaria General Número 13 de Torreón, donde los primeros reportes señalaban personas lesionadas y una integrante del personal directivo fallecida. Ese antecedente explica el despliegue de seguridad ante cualquier reporte relacionado con un arma dentro de otro plantel educativo.