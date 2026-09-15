"¿Dónde están las autoridades?": Revelan VIDEO de los últimos momentos de la estudiante española, Claudia Tacoronte; la ambulancia habría tardado 30 minutos

El caso del feminicidio de la estudiante Claudia Tacoronte, la joven española de 21 años atacada en Cuautla, Morelos, sigue brindando detalles y sacando a la luz VIDEOS de la agresión. En las últimas horas se difundió una grabación que muestra los minutos de angustia que vivió tras ser apuñalada en un asalto y la desesperación de quienes intentaron salvarla.

Esto es lo que sucedió tras el ataque que terminó con la vida de Claudia Tacoronte.

¿Quién responde por la seguridad de los estudiantes y visitantes en México?



Tras el asesinato de Claudia Tacoronte, estudiante española de intercambio en #Morelos, salió a la luz un video que muestra a personas auxiliándola mientras esperaban una ambulancia que, denuncian, tardó… pic.twitter.com/VLr5fSijdw — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 15, 2026

Filtran video tras el ataque de Claudia Tacoronte

En redes sociales comenzó a circular un video donde se ve a Claudia tirada en el piso de la Casa de la Cultura de Cuautla. La estudiante fue a lugar para visitar la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal, fue auxiliada por varias personas que se encontraban cerca justo después de ser atacada con un cuchillo para robarle su celular.

Así fueron los últimos momentos de Claudia Tacoronte

Los testigos que grabaron el momento denunciaron que los servicios médicos tardaron alrededor de 30 minutos en llegar al lugar donde estaba la joven de 21 años. En el video se escucha a un hombre pedir ayuda desesperadamente y reclamar la ausencia de la policía:

"Por favor, tenemos una persona herida. Urge, urge una ambulancia... ya llevamos rato comunicándonos con seguridad pública y nada que contestan. ¿Dónde están las autoridades cuando se les necesita? 200, 300 elementos nos mandan según, puro chiste".

UAEM se quiere lavar las manos de lo sucedido con Claudia Tacoronte

En pleno momento de exigencia de justicia y la falta de respuestas antes las preguntas de quién responde por la seguridad en de los estudiantes, Alberto Gastán, secretario de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, UAEM, dio declaraciones que causaron molestia.

El funcionario diji que la joven española viajó al municipio de Cuautla por elección propia y aclaró que no se trataba de una actividad oficial de la escuela.

Universidad de Granada cancela intercambios

La noticia y las imágenes se dieron a conocer en todo el mundo, por lo que desde España los reclamos no se hicieron esperar.

Ante las graves condiciones de inseguridad, la Universidad de Granada tomó la decisión definitiva de cancelar todas las estancias de intercambio de sus alumnos hacia la UAEM programadas para el próximo año.

#PorSiNoLoViste🚨I La estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera, de 21 años y alumna de intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de #Morelos (#UAEM), fue asesinada tras sufrir un ataque con arma blanca durante un presunto asalto a las afueras de la Casa de la… pic.twitter.com/uCGiTDNgLS — Josue Aguilar (@josuealeexis) September 15, 2026

Cuatro alumnas asesinadas en siete meses

La tragedia de Claudia vuelve a encender las alarmas sobre el riesgo que corren las mujeres en el estado. Con este feminicidio, ya suman cuatro estudiantes vinculadas a la misma casa de estudios que son asesinadas en un lapso de apenas siete meses, evidenciando una crisis de violencia que sigue sin resolverse.