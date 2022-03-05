Estudiante dispara contra dos personas en escuela de Kansas

Un estudiante hirió con un arma de fuego a un policía y al administrador de la escuela secundaria Olathe, ubicada en los suburbios de Kansas City. El alumno también resultó lesionado, cuando el oficial respondió al disparo.

El estudiante que provocó las lesiones fue detenido por las autoridades de Kansas y se prevé que los tres heridos sobrevivan, además ningún otro estudiante resultó herido durante el tiroteo, informó Joel Yeldell, policía estatal.

De acuerdo con las autoridades, alrededor de las 10:30 de la mañana, un oficial reportó por radio a la central que él y el administrador de una escuela habían sido heridos de bala por un estudiante, también indicó que devolvió la agresión al tirador y lo lesionó.

El policía relató a sus compañeros durante la llamada de auxilio que se aplicó un torniquete y que el arma de fuego que utilizó el estudiante ya había sido asegurada. Añadió que ningún otro alumno estaba herido.

Erik Clark, school resource officer shot in the line of duty has been released from the hospital and credited with saving lives at Olathe East High School. https://t.co/YBRx6aiDnN pic.twitter.com/xglMYzPNiK — National Police Association (@NatPoliceAssoc) March 5, 2022

"La buena noticia es que ningún estudiante resultó herido. Tenemos un agente policial escolar que parece que hizo su trabajo, así que es una gran noticia y se prevé que las heridas puedan superarse", indicó Yeldell e informó que el estudiante atacante es mayor de edad.

No hay heridos de gravedad por tiroteo en Kansas

El Centro Médico Regional de Overland Park informó mediante un comunicado que uno de tres heridos se encuentra en estado crítico, mientras que los otros dos ya fueron dados de alta.

Los familiares del herido que aún se encuentra en el hospital pidieron privacidad, por lo que el hospital y las autoridades de Kansas no dieron más información al respecto.

La noticia provocó pánico entre los padres del resto de los alumnos, algunos acudieron a la escuela para verificar lo que ocurría, sin embargo a su llegada la situación ya había sido controlada por las autoridades de Kansas.

Susan Burgett, madre de una de las estudiantes, relató para un medio local que su hija le mandó un mensaje para decirle que estaba bien y a salvo.

"Lo primero que pensé fue en entrar en pánico e imaginar que hay un atacante armado en el pasillo y niños gritando, pero eso no fue lo que pasó, gracias a Dios", dijo Susan mientras esperaba reunirse con su hija en la escuela de Kansas.