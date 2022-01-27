Tiroteo en hotel de Washington deja una mujer muerta y 4 heridas

La mañana de este jueves se registró un tiroteo dentro de un hotel en Washington, Estados Unidos. El incidente dejó a una mujer muerta y cuatro más heridas, informó la policía local.

La policía de Washington informó que dentro del hotel Days Inn localizaron a cuatro mujeres con heridas de balas, quienes fueron trasladadas a un hospital cercano en estado grave para recibir atención médica.

“MPD localizó a cuatro mujeres adultas víctimas de disparos relacionadas con el tiroteo en el Days Inn”, compartieron las autoridades a través de sus redes sociales.

En nosocomio, las autoridades de Washington encontraron a otra mujer con herida de bala, quien también estaba relacionada con el tiroteo dentro del hotel Days Inn. Unas horas más tarde, a través de Twitter, la policía confirmó la muerte de una de las mujeres.

MPD has located four adult female shooting victims related to this incident at the Days Inn. One of the victims is deceased, and the others are at the hospital receiving treatment. The District Commander is on scene to provide media interviews. This is an ongoing investigation — DC Police Department (@DCPoliceDept) January 27, 2022

“La mujer en estado grave, fue declarada muerta”, compartió el Departamento de Policía de Washington en un mensaje a través de sus redes sociales.

Policía investiga tiroteo en hotel de Washington

La policía de Estados Unidos acordonó la zona del tiroteo para iniciar las investigaciones y el peritaje sobre lo ocurrido dentro del hotel.

Las autoridades indicaron que alrededor de las 3:30 horas (hora local) recibieron una llamada del lugar alertando sobre disparos dentro de una habitación en la que se celebraba una fiesta.

Uno de los oficiales agregó que el hotel se encuentra en una zona acomodada de Washington, que alberga muchas embajadas, además, detalló que en otras ocasiones ya habían recibido quejas del lugar.

“Ya hemos tenido quejas de vecinos sobre este hotel. Recibimos quejas sobre actividades relacionadas con fiestas y drogas”, indicó el oficial Duncan Bedlion a medios locales.

Por el momento, la policía no ha identificado al sospechoso, ni ofreció más detalles sobre el tiroteo a los medios de comunicación.

"El Comandante de Distrito está en escena para brindar entrevistas a los medios. Esta es una investigación en curso", finalizó la policía local.

