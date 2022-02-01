Tiroteo en escuela de Minnesota deja un estudiante muerto y un herido

Un tiroteo registrado este martes en una escuela en Richfield, Minnesota, Estados Unidos, deja un estudiante muerto y otro herido, informaron autoridades locales.

Jay Henthorne, jefe de la policía de Richfield, indicó que el tiroteo comenzó alrededor de las 12:07 horas afuera de la escuela South Education Center, y cuando llegaron al lugar hallaron a los dos estudiantes heridos.

Las autoridades de Minnesota indicaron que los dos estudiantes fueron trasladados a un hospital cercano, pero uno de ellos murió debido a la gravedad de sus heridas, mientras que el estado de salud del otro es crítico.

Los policías agregaron que los sospechosos del tiroteo huyeron del lugar, sin embargo, algunos oficiales registraron el área y determinaron que no existía riesgo para las escuelas cercanas. Por su parte, el agente Jay Henthorne mencionó que “este es un día trágico en la ciudad de Richfield”.

1 Dead, 1 Critical After Shooting Outside #RichfieldSchool



Police in the south metro suburb says every officer available responded around noon to South Education Center, located on 7450 Penn Avenue South. #US #BreakingNews https://t.co/HQOZF6lXr4 https://t.co/cZ1wG5YYAP pic.twitter.com/gOUeyfPNDS — 🌎 Sarwar 🌐 (@ferozwala) February 1, 2022

El Departamento de Policías de Richfield, Minnesota indicó que ya iniciaron una investigación para dar con los responsables del tiroteo afuera de una escuela que dejó un estudiante muerto y otro herido.

Tiroteos en escuelas de Estados Unidos

Hace dos meses, se registró otrotiroteo en una escuela de Estados Unidos. El pasado 1 de diciembre, un ataque con arma de fuego dejó a cuatro estudiantes muertos y cinco heridos en Oakland, Michigan.

Uno de los policías que atendió la emergencia, explicó que el sospechoso de provocar el tiroteo de Michigan era un alumno de 15 años que estudiaba en el segundo año de la escuela, quien entró al plantel con una pistola semiautomática y disparó contra sus compañeros.

Los policías detuvieron al adolescente, quien no se resistió al arresto y pidió su derecho a guardar silencio.

Tras las investigaciones, los padres del adolescente atacante también enfrentaron cargos debido a que tenían un arma de fuego en casa, lo que implica “responsabilidades legales como asegurarla adecuadamente y mantener las municiones por separado”.

