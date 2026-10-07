Más de 50 mil muertes al año: Estudio revela la principal causa de muerte de los latinos en EU

Un reciente estudio de la American Cancer Society reveló la principal causa de muertes de los latinos que viven en Estados Unidos.

El documento denominado “Cancer Statistics for Hispanic/Latino People, 2026” estima que aproximadamente 229 mil 900 hispanos recibirán un diagnóstico de cáncer durante este año, mientras que unas 54 mil 200 personas morirán por esta enfermedad.

El cáncer es la principal causa de muerte de latinos en Estados Unidos

De acuerdo con la American Cancer Society, el cáncer ya representa la principal causa de muerte entre la población hispana y latina de Estados Unidos.

El reporte también pone el foco en las dificultades que existen para acceder a servicios médicos, pues una de cada cuatro personas hispanas de entre 18 y 64 años no tiene seguro médico, una proporción que, según la ACS, es cerca de tres veces superior a la observada en otros sectores de la población estadounidense.

Esta falta de cobertura puede tener consecuencias desde la prevención hasta el tratamiento, debido a que puede limitar el acceso a revisiones médicas, pruebas de detección y atención oportuna.

Octubre es el mes de concientización sobre el cáncer de mama 💗 Hay factores que sí podemos cuidar como: hacer actividad física, evitar el tabaco, llevar una alimentación equilibrada, mantener un peso saludable y limitar el alcohol Conoce tus factores de riesgo y realiza los estudios que te indique tu médico. Un diagnóstico a tiempo puede salvar vidas @YamidRojasR para #AztecaNoticias — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 4, 2026

Disminuyó la tendencia en hombres

El informe "Cancer Statistics for Hispanic/Latino People, 2026" también señala que las tendencias registradas durante las últimas décadas no son iguales entre hombres y mujeres.

De 1998 a 2022, la incidencia general de cáncer entre las mujeres hispanas pasó de 345 a 385 casos por cada 100 mil habitantes. Mientras que entre los hombres ocurrió lo contrario, pues la tasa disminuyó de 471 a 389 casos por cada 100 mil habitantes.

Los investigadores atribuyen parte de esta evolución a la reducción de los casos de cáncer de pulmón y próstata entre los hombres, mientras que entre las mujeres aumentaron los diagnósticos de cáncer de mama y de cuerpo uterino.

El informe identifica una carga considerablemente mayor en los hispanos en los cánceres de hígado, estómago y cuello uterino, lo que refuerza la importancia de la prevención, la detección y el acceso oportuno a servicios médicos en Estados Unidos.

