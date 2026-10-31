EU alerta de posible atentado terrorista en Rusia; piden evacuar de inmediato

La embajada de Estados Unidos en Rusia emitió una alerta por una posible amenaza terrorista en el museo Tsarítsino, ubicado al sur de Moscú.

Ante el riesgo, las autoridades estadounidenses pidieron a sus ciudadanos mantenerse alejados de la zona y evacuar si es que se encentran cerca.

EU alerta de posible atentado en Rusia

A través de un aviso publicado en su portal oficial, la Embajada de Estados Unidos en Rusia informó que recibió información sobre un posible atentado contra el museo Tsarítsino.

"La Embajada de Estados Unidos en Moscú tiene conocimiento de una amenaza creíble de un incidente con numerosas víctimas HOY, 31 de octubre, en la Reserva del Museo Tsaritsyno, ubicada en Dolskaya Ulitsa 1, Moscú", se lee en su sitio web.

"El gobierno estadounidense está coordinando con las autoridades rusas pertinentes la respuesta ante este suceso", añaden las autoridades de Estados Unidos.

El museo Tsarítsino es uno de los espacios culturales y recreativos más conocidos de Moscú, con una extensión supera las 405 hectáreas y alberga un conjunto arquitectónico integrado por palacios de estilo neogótico, además de amplias zonas boscosas, puentes y estanques.

Recomendaciones de EU ante el posible atentado en Rusia

El mensaje también se indicó que el gobierno estadounidense mantiene comunicación con las autoridades rusas para coordinar las acciones correspondientes ante la información recibida.

Sin embargo, no se dieron a conocer detalles sobre el posible origen de la amenaza, los responsables del eventual ataque o las características de la operación que podría llevarse a cabo.

Además de recomendar que sus ciudadanos no visiten el museo, la embajada difundió una serie de medidas de prevención para quienes se encuentren en Moscú.

