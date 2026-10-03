EU anuncia nueva restricción a la visa americana; aplicará en todos los países

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció una nueva restricción para la emisión de la visa americana.

Fue secretario Marco Rubio quien detalló que el objetivo principal de la norma implementada es proteger a los niños estadounidenses de secuestros internacionales.

Lo anterior ocurre cuando un progenitor o familiar traslada o retiene a un hijo menor de 16 años fuera de Estados Unidos sin el consentimiento del otro padre o violando una orden de custodia.

¿Cuál es la nueva restricción a la visa americana?

La nueva restricción de la visa americana se aplicará contra los residentes de otros países que obstaculicen la resolución de los casos de presunto secuestro internacional donde un menor estadounidense esté involucrado.

“Hoy anuncio una nueva política para restringir la expedición de visas a las personas responsables o cómplices de obstaculizar la resolución oportuna de casos de sustracción internacional de menores por parte de uno de los padres, así como a sus familiares directos”, declaró Marco Rubio.

.@SecRubio: Proteger a los niños estadounidenses secuestrados a través de fronteras internacionales es una máxima prioridad para el gobierno del presidente Trump. Hoy anuncié una nueva restricción de visados dirigida a las personas que impidan la pronta resolución de los casos de… — USA en Español (@USAenEspanol) September 28, 2026

Quien sea descubierto cometiendo actos de secuestro internacional perderá la visa, y si no la tiene, no podrá acceder al documento.

“Esta política le brinda al Departamento una nueva herramienta de rendición de cuentas para presionar a los países que no cumplen con sus obligaciones a que lo hagan. La política incluye a las personas que, de manera intencional, no implementan o no cumplen con las leyes, políticas u órdenes judiciales destinadas a resolver estos casos y a devolver a los menores a su país de residencia habitual”, agregó el secretario de Estado de Estados Unidos.

¿Quiénes se verán afectados con la nueva restricción a la visa americana?

La nueva medida de Estados Unidos va dirigida contra los elementos de seguridad y justicia de otros países que, a decir de la Casa Blanca, obstaculicen de manera intencionada la resolución de los casos de secuestro internacional, además de los familiares que se lleven a los menores fuera del país sin autorización.

“Proteger a los niños estadounidenses secuestrados a través de fronteras internacionales es una prioridad fundamental para la Administración Trump”, agregó Marco Rubio.

