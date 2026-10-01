¡Ya no hay citas! EU llega al límite de solicitudes de este tipo de visa

El cupo de visas H-2B para extranjeros que buscan empleos temporales no agrícolas en Estados Unidos se agotó antes del comienzo del año fiscal 2027.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) informó que dejó de recibir nuevas solicitudes tras llegar al límite establecido por el Congreso para puestos con fecha de inicio anterior al 1 de abril de 2027.

Se agotan las visas H-2B

De acuerdo con el aviso oficial, se recibieron suficientes peticiones para cubrir las 33 mil visas disponibles durante la primera mitad del periodo fiscal.

Esto significa que las nuevas peticiones sujetas al cupo, presentadas a partir del 5 de septiembre para empleos que deban comenzar antes de abril de 2027, serán rechazadas por la autoridad migratoria.

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El Departamento de Estado de Estado de #EU confirmó la revocación de más de 250 mil #visas.



¿Cómo saber si me revocaron la visa?https://t.co/bAlEdhmcNt pic.twitter.com/gPBHKPzGbm — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 1, 2026

Aunque el año fiscal 2027 comenzará oficialmente el 1 de octubre de 2026, el primer bloque de visas quedó cubierto casi cuatro semanas antes de esa fecha.

Los espacios que permanezcan sin utilizar al finalizar el año fiscal no se acumulan para el siguiente, por lo que las empresas interesadas en contratar trabajadores extranjeros como quienes buscan oportunidades laborales mediante este programa deberán prestar atención a los plazos y a los anuncios oficiales de USCIS.

¿Qué es la visa H-2B?

La visa H-2B permite contratar personal de otros países para actividades no relacionadas con la agricultura, principalmente cuando las necesidades de mano de obra son temporales.

Entre los sectores que recurren a este mecanismo se encuentran la hotelería, la jardinería, la construcción y los servicios de entretenimiento, entre otras actividades. Sin embargo, el acceso está limitado por una cantidad máxima de visas que se distribuye entre los dos semestres de cada año fiscal.

El Congreso establece un límite anual de 66 mil visas H-2B. De esa cantidad, 33 mil corresponden a empleos que comienzan entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, mientras que las otras 33 mil se destinan a puestos con inicio entre el 1 de abril y el 30 de septiembre.

