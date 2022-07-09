¿Qué es la lista negra del Departamento del Tesoro de EU?

La lista OFAC, mejor conocida como la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (EU), que es donde el gobierno estadounidense registra a todas las personas, empresas y hasta países señalados de participar en lavado de activos o representar alguna amenaza.

La famosa lista negra es creada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, con la intención de hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de EU.

A la lista negra del Departamento del Tesoro de EU pueden ingresar personas, grupos y entidades que son considerados como terroristas y traficantes de drogas, a quienes el gobierno de Estados Unidos denomina “Nacionales especialmente designados” o “SDN” y a los ciudadanos estadounidenses se les prohíbe tratar con ellos.

As part of our work to bolster Treasury market resilience, we're publishing a Request For Information to solicit public feedback on additional post-trade data transparency in the Treasury securities market. https://t.co/G61TOoP58E — Treasury Department (@USTreasury) June 23, 2022

Además, todas las personas “SDN” que están en la lista negra del Departamento del Tesoro tienen congelados sus activos y no pueden ingresar al país, hasta que se compruebe que no representan una amenaza para EU.

¿Qué mexicanos han estado en la lista negra del Departamento del Tesoro?

Recientemente elDepartamento del Tesoro designó en su lista negra a seis mexicanos acusados de apoyar recursos financieros, materiales o tecnológicos al Cartel de Jalisco Nueva Generación.

En la lista negra se encuentra un policía municipal, quien según las autoridades estadounidenses, provee información judicial al CJNG a cambio de sobornos.

Actualmente, es el jefe de la policía de Ameca, Jalisco, México.

Otras de las personas incluidas en la lista negra es Julio Cesar “N” quien según el gobierno estadounidense, es parte de un violento grupo de sicarios del CJNG establecido en Puerto Vallarta, Jalisco.

También se incluyeron cuatro familiares de Saúl Alejandro Rincón Godoy, alias “El Chopa”, integrante del CJNG, que murió en abril en un enfrentamiento con la Guardia Nacional. Se trata de su madre, dos hermanos y un cuñado Moisés “N”, quien fue arrestado recientemente por autoridades mexicanas.

Además, a finales de mayo el cantanteJulión Álvarez fue eliminado de dicha lista negra después de cinco años. La OFAC acusó al cantante de regional mexicano de tener nexos con el narcotráfico.

El ex futbolista Rafael Márquez también fue excluido de la lista negra del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en 2021, después cuatro años. Fue incluido por presuntos lazos con personas implicadas en actividades ilícitas y lavado de dinero.

