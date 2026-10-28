Filtran VIDEO del enfrentamiento donde fue abatido “Chuy” Peñuelas, por quien EU ofrecía 5 millones de dólares

Un video del operativo en el que habría sido abatido Jesús “Chuy” González Peñuelas, presunto operador del Cártel de Guasave, fue difundido este miércoles. El hombre era buscado por autoridades de Estados Unidos.

Las imágenes, captadas desde el aire, muestran el seguimiento de varios vehículos en caminos rurales de Sinaloa, así como la persecución que derivó en un enfrentamiento con elementos de seguridad.

De acuerdo con reportes sobre el operativo, la intervención de fuerzas federales ocurrió en las inmediaciones de Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Guasave. El enfrentamiento dejó dos personas muertas, una de las cuales fue González Peñuelas.

Así fue la persecución contra “Chuy” Peñuelas

En la grabación se observan varias camionetas desplazándose a gran velocidad por caminos de terracería y zonas rurales. En algunas tomas, los vehículos se detienen y sus ocupantes descienden para continuar su desplazamiento a pie entre terrenos de cultivo y matorrales.

Las imágenes aéreas permiten seguir parte del movimiento de las unidades mientras se desarrolla el operativo. Posteriormente, se observa la persecución que culminó en el enfrentamiento con las fuerzas federales.

El material ofrece una perspectiva desde el aire de las acciones de seguimiento y vigilancia realizadas en la región. No obstante, las imágenes por sí solas no permiten establecer la identidad de todas las personas que aparecen en ellas ni determinar qué función desempeñaba cada una.

Así fue el enfrentamiento en Guasave, Sinaloa donde la Marina abatió a “Chuy Peñuelas” El gobierno de EU ofrecía 5 millones de dólares por la captura o muerte de este presunto líder criminal 📹 @SEMAR_mx https://t.co/CWeMkRFQjJ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 28, 2026

¿Por qué Estados Unidos ofrecía 5 millones de dólares por “Chuy” Peñuelas?

González Peñuelas figuraba entre los fugitivos buscados por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA)

El gobierno estadounidense ofrecía hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su arresto o condena. La agencia lo buscaba por presuntos delitos federales relacionados con el tráfico de drogas, entre ellos conspiración para distribuir sustancias controladas e importar heroína a territorio estadounidense.

Además, las autoridades de ese país lo señalaron por su presunta participación en una organización dedicada a la producción y distribución de metanfetamina, marihuana y heroína, así como por actividades vinculadas con el tráfico de fentanilo.