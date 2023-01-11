¿Por qué EU extiende emergencia de salud pública por Covid-19?

El Departamento de Salud de Estados Unidos (EU) ha extendido el estatus de la pandemia provocada por la Covid-19 como una emergencia de salud pública hasta el próximo mes de abril. Lo anterior permitirá que millones de personas en el país puedan seguir sometiéndose a pruebas, vacunas y tratamientos contra el Sars-Cov-2.

Cabe recordar que la emergencia fue declarada por primera vez durante el mes de enero del año 2020, cuando empezó la pandemia del coronavirus, y desde entonces ha sido renovada cada trimestre.

La actual norma iba a vencer esta semana y por ello es que EU anunció la extensión de la emergencia de salud pública por Covid-19.

La creciente disponibilidad de vacunas y medicamentos han disminuido significativamente la cifra de muertes por la contingencia sanitaria desde inicios del mandato del presidente Joe Biden, cuando más de tres mil personas fallecían cada día.

Sin embargo, en Estados Unidos (EU) cientos de personas continúan muriendo por día debido al coronavirus, según los reportes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés).

Help us update the CDC Evaluation Framework to align with changes in #evaluation, #PublicHealth, and federal policies and practices. CDC invites the public to provide comments by January 30, 2023. https://t.co/H1y59OQE23 pic.twitter.com/5Bcc8VRDUR — CDC (@CDCgov) January 11, 2023

Biden extiende emergencia de salud pública por Covid-19

En EU, los casos diarios de Covid-19, que se sitúan muy por debajo del récord de enero pasado, han aumentado a un promedio de más de 67 mil hasta el 4 de enero (2023) y hay unas 390 muertes relacionadas con Covid-19 por día, según datos de los CDC.

Durante el pasado mes de noviembre, funcionarios del Gobierno de Biden informaron que la posibilidad de un aumento en el invierno boreal de los casos de Covid-19 y la necesidad de más tiempo para la transición a un mercado privado para la venta de pruebas, vacunas y tratamientos fueron dos factores que contribuyeron a la decisión a la emergencia en enero.

Cuando la emergencia de salud pública por Covid-19 expire, los seguros privados y los planes de salud del gobierno asumirán los costos de atención médica por el Covid-19 para la mayoría de los estadunidenses.