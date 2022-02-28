Debido actual conflicto entre Rusia y Ucrania, surgen una serie de preguntas pero más allá de lo político y de las razones, el contexto de una guerra hace pensar más allá y sobre todo, cuestionarse ¿Qué pasaría si una bomba atómica cayera en México?, ¿A qué distancia se puede sobrevivir?.

Primero es necesario un poco de contexto. Recordemos que los bombardeos atómicos sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki ocurrieron los días 6 y 9 de agosto del año de 1945 y provocaron la muerte de más de 129 mil personas además de que provocaron devastadores efectos largo plazo en la salud de muchas otras.

Estos deleznables actos son los únicos (hasta la fecha) casos de armas nucleares utilizados en una guerra, sin embargo se estima que en el mundo aún existen unas 12 mil 700 ojivas nucleares. Una ojiva nuclear (también conocida como cabeza nuclear) es un arma de destrucción masiva que forma parte de los misiles balísticos intercontinentales.

Actualmente, los países que cuentan con un mayor número de ojivas nucleares son Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido, India, Pakistán, China, Corea del Norte e Israel.

Lo anterior y en pleno conflicto entre Rusia y Ucrania, nos hace pensar en ¿qué pasaría si súbitamente se registrara una guerra nuclear?.

Basados en la ciencia de las bombas nucleares, un equipo de AsapSCIENCE explica una serie de hipótesis sobre cuáles serían las probabilidades de sobrevivir a una guerra nuclear.

Cabe señalar que estimar el impacto de una bomba atómica es muy difícil por la serie de factores que intervienen (clima, hora, zona geográfica), además de si la bomba nuclear estalla en el aire o en el suelo.

Probabilidad de supervivencia a una explosión nuclear

Se estima que las temperaturas cerca del sitio de la explosión de la bomba atómica en Hiroshima, fueron de hasta 300 mil grados Celsius, unas 300 veces más caliente que la temperatura a la que se creman los cuerpos.

Se estima que un 35 por ciento de la energía de una explosión nuclear se libera en forma de radiación térmica y como esta prácticamente viaja a la velocidad de la luz (299,792.458 kilómetros por segundo), lo primero que provocaría sería un destello de calor y luz cegadora. Esta ceguera por flash, una forma temporal de pérdida de la visión, puede durar unos minutos, según informa Science Alert.

Distancia para sobrevivir a una explosión nuclear

Para una bomba atómica de 1 megatón (80 veces más grande que la detonada en Hiroshima), las personas a una distancia de hasta 21 kilómetros experimentarían ceguera repentina en un día despejado, mientras que aquellas que se encuentren a una distancia de hasta 85 kilómetros quedarían ciegas temporalmente en una noche despejada.

Respecto el destello de calor, obviamente sería más grave para los que están más cerca de la explosión. Science Alert asegura que las personas que se encuentren a una distancia de hasta 8 kilómetros, sufrirían quemaduras de tercer grado. Aquí cabe señalar que una persona con quemaduras de tercer grado en más del 24 por ciento de su cuerpo, no podría sobrevivir si no recibe atención médica de inmediato.

Las quemaduras de segundo grado llegarían a las personas a 10 kilómetros de distancia mientras que las quemaduras de primer grado podrían ocurrir en aquellos que se encuentren a una distancia de hasta 11 kilómetros.

This simulator shows how a nuclear bomb would affect your city pic.twitter.com/iD9Q6E2ywS — NowThis (@nowthisnews) April 3, 2018

Otros efectos a considerar tras una explosión nuclear

El estallido de una bomba atómica también aleja el aire del lugar del estallido, provoca cambios repentinos en la presión del aire que pueden aplastar objetos y hasta derribar edificios, por lo que aquellas personas que no estén tan cerca de la explosión también podrían resultar afectadas.

En un radio de 1 kilómetro, la presión ejercida por el estallido de una bomba de 1 megatón, podría provocar vientos de hasta 756 kilómetros por hora. Mientras que las personas en un radio de 6 kilómetros, enfrentarían ondas expansivas que producirían 180 toneladas métricas de fuerza en las paredes de todos los edificios de dos pisos y velocidades de viento estimadas en 255 kilómetros por hora. Cabe señalar que aunque los humanos podrían soportar toda esa presión ejercida, podrían perder la vida por el derrumbe de edificios.

Radiación y lluvia radiactiva tras estallido de bomba nuclear

Si andas de suerte y sobrevives a todo lo anterior, aún tendrías que enfrentar al envenenamiento por radiación y una lluvia radiactiva. Aquí cabe señalar que las partículas radiactivas pueden llegar muy lejos. Un estudio descubrió restos de carbono radiactivo de las pruebas de bombas nucleares de la Guerra Fría en la Fosa de las Marianas, el lugar más profundo de los océanos en el mundo.

Una simulación efectuada en el año de 2019 descubrió que una guerra nuclear entre Estados Unidos y Rusia sumiría a la Tierra en un invierno nuclear en tan solo unos días, esto debido a los elevados niveles de hollín y humo liberados a la atmósfera.

¿Qué pasaría si una bomba atómica cayera en México?|“Outrider”

¿Qué sucedería si una bomba atómica cayera en México?

Nukemap, es una aplicación que permite investigar y simular eventos atómicos eligiendo un lugar de impacto. Para este ejercicio se introdujeron datos como Ciudad de México como lugar de posible impacto de una "Bomba Zar", la más grande detonada por la entonces URSS con una potencia de 50 mil kilotones y con una explosión estimada en tierra, ¿Qué pasaría si una bomba atómica cayera en México?.

Muertes estimadas:

42,570

Lesionados estimados:

69,150

¿Qué pasaría si una bomba atómica cayera en México?|“Nukemap”

En un período de 24 horas, habría un promedio de 224 mil 884 personas afectadas en el rango de explosión leve (1 psi) de la detonación simulada de una bomba atómica.

Conforme a "nuclearsecrecy.com/nukemap", los efectos de la lluvia radiactiva se ignoran deliberadamente, porque pueden depender de las acciones que tomen las personas después de la detonación.