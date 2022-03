¿Aparecerá el presidente ucraniano Zelensky en los Oscar 2022?

Diversos medios estadounidenses han hablado de un invitado especial para la ceremonia de los Premios Oscar 2022: se trata del presidente ucraniano Volodymyr Zelenski.

Dentro de la información difundida se dice que su aparición sería en video, aunque no queda claro si será en vivo o grabada. El objetivo de su aparición sería llevar un mensaje al mundo sobre la invasión rusa a Ucrania.

La artífice de esta idea sería la actriz Amy Schumer, quien declaró en el talkshow de su amiga, la actriz Drew Barrymore que propuso la idea a los productores de los Oscar 2022.

“Sí, lo he propuesto. Quería encontrar alguna manera de que Zelensky pudiera aparecer vía satélite o con un discurso pregrabado, porque los Oscar tienen una audiencia millonaria en todo el mundo. No tendría problema alguno en hacer algo así, pero por desgracia no soy yo quien produce la gala”, explicó Schumer.

Los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas debaten si deberían permitir el mensaje de Zelensky, ya que algunos piensans que los Premios Oscar deberían ser apolíticos.

La cadena ABC, que trasnsmitirá los Oscar , se pronunció a favor de que Zelensky, un ex actor, haga una declaración.

Otra ucraniana que también podría hacer una declaración es Mila Kunis, quien ha donado millones de dólares para sus conacionales refugiados.

🇷🇺🇺🇦 | El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, podría hacer una aparición en video durante la ceremonia de los premios Oscar, el próximo domingo, con el objetivo de llevar un mensaje al mundo sobre la invasión rusa a Ucrania. pic.twitter.com/LDcvaBVkfo — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) March 25, 2022

Zelensky: el papel de su vida

El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha hecho diferentes aparaciones en video durante las últimas semanas. Sin emabrgo, estas fueron ante las cámaras legislativas de Reino Unido, Estados Unidos y el Parlamento Europeo de Bruselas.

Sin embargo, al también Licenciado en derecho no le eran desconocidas las cámaras. Antes de su carrera política fue actor, guionista, productor y director de cine y televisión.

A los 17 años, se unió al equipo local del programa de comedia ruso KVN33. También creó y dirigió Kvartal 95, otro programa de comedia que lo llevó de tour por Moscú y otros países exsoviéticos. Este proyecto lograría su propio show en el canal 1+1 de Ucrania.

Zelensky también ha protagonizado la película “Love in the Big City”, y su secuela, “Love in the Big City 2", “Office Romance”, “Our Time”, “8 first dates” y “Rzhevsky vs Napoleón”.

Así mismo, el mandatario ucraniano fue miembro de la junta y productor general del canal de televisión Inter de 2010 a 2012.

Antes de su carrera política, Zelensky se pronunció en contra de la intención del Ministerio de Cultura de Ucrania de prohibir a los artistas rusos de Ucrania, en agosto de 2014.

Uno de sus papeles sería el preámbulo de lo que sería convertirse en el presidente de Ucrania.

Curiosamente, Zelensky hizo el papel de presidente de Ucrania cuatro años antes de lleagr al poder en “Servant of the People”, una comedia de televisión donde el personaje de Zelensky es un profesor de historia de secundaria que gana las elecciones presidenciales después de que un video viral lo muestra despotricando contra la corrupción gubernamental en Ucrania.