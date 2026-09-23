Adiós al turismo de nacimiento: ¿Cómo te afecta la nueva restricción de visas de EU si estás embarazada?

El Gobierno de los Estados Unidos endureció sus políticas migratorias con una medida que impacta directamente a miles de familias latinoamericanas y mexicanas que planeaban tener un hijo en suelo estadounidense. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció una nueva política de restricción de visas de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, dirigida a frenar y castigar el denominado "turismo de nacimiento" (birth tourism). La norma busca perseguir tanto a los padres que viajan con el objetivo explícito de obtener la ciudadanía estadounidense para sus recién nacidos, como a las agencias, tramitadores y médicos extranjeros que lucran asesorando a solicitantes para mentir en sus entrevistas consulares o utilizar indebidamente el sistema de salud pública estadounidense (Medicaid).

La administración federal estadounidense calificó a estas redes comerciales como esquemas de fraude que explotan el sistema de inmigración y desfalcan los recursos de los contribuyentes. Con esta disposición, el Departamento de Estado enviará alertas a consulados y agentes fronterizos para cancelar visados, negar renovaciones y sancionar de forma permanente a quienes hayan incurrido en el uso de beneficios públicos no autorizados para cubrir los costos de partos en hospitales de Estados Unidos.

Birth tourism is a practice that defrauds our immigration and Medicaid systems. Today @SecRubio announced a new visa restriction policy to target those who engage in or profit from this fraud.https://t.co/WFWK6J6ucG — Department of State (@StateDept) September 23, 2026

¿Cómo te afecta si planeas viajar a EU estando embarazada o tramitar tu visa?

Para el ciudadano común que viaja con fines turísticos, de negocios o de salud legítimos, esta medida impone un cerco de revisión severo que debes tomar en cuenta antes de planear un viaje o acudir a tu cita consular:



Escrutinio severo en la entrevista consular: Si acudes a tramitar o renovar tu visa de turista (B1/B2) en estado de gestación visible

Si acudes a tramitar o renovar tu visa de turista (B1/B2) en estado de Prohibición absoluta del uso de Medicaid: Si una turista da a luz en un hospital estadounidense y los gastos son cubiertos por Medicaid o quedan como deuda no pagada al centro médico, la persona será fichada por uso fraudulento de fondos públicos. Esto resultará en la revocación automática de la visa de la madre, del padre y potencialmente de otros familiares directos involucrados en la facilitación del viaje.



Cabe destacar que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) incrementará las inspecciones secundarias en aeropuertos y garitas terrestres. Los agentes tendrán la facultad de denegar la entrada e iniciar procesos de cancelación de visa si sospechan que el propósito principal del viaje es dar a luz sin contar con las reservas de fondos privados previamente declaradas.