Cámara de Representantes de EU aprueban proyecto que prohíbe uso de TikTok

El Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el miércoles a favor de otorgar al presidente Joe Biden el poder de prohibir la aplicación de redes sociales de propiedad china TikTok, así como otras similares.

Los legisladores votaron 24 a favor y 16 en contra de la medida, patrocinada por el presidente republicano de la comisión, Michael McCaul, que otorga al Gobierno nuevos poderes para prohibir la aplicación, propiedad de ByteDance y utilizada por más de 100 millones de estadounidenses. Los demócratas del comité se opusieron al proyecto.

El destino de la medida es aún incierto y tendría que ser aprobada por el pleno de la Cámara y el Senado antes de que pueda pasar a Biden.

¿Por qué buscan prohibir TikTok en EU?

En Estados Unidos, el gobierno y sus legisladores consideran que la red social TikTok, una de las más populares, representaría un riesgo de seguridad nacional.

Entre los argumentos para prohibir el uso de TikTok es que presuntamente podría servir de medio para tareas de espionaje en contra de los estadounidenses.

Estados Unidos no sería el primer gobierno en prohibir su uso, ya que la Unión Europea la prohibió que sus trabajadores usaran TikTok por cuestiones de seguridad.