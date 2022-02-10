EU investiga manejo de Trump respecto archivos de la Casa Blanca

Un comité del Congreso de Estados Unidos (EU) investiga el manejo de los archivos de la Casa Blanca por parte del expresidente Donald Trump, después de que 15 cajas de documentos fueron transferidas desde su complejo turístico en Mar-a-Lago, Florida a una agencia federal.

En un comunicado, Carolyn Maloney, presidenta del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EU señaló que estaba que estaba "profundamente preocupada" por el hecho de que los registros no fueron entregados rápidamente a los Archivos Nacionales cuando el Trump terminó en enero del año 2021.



Carolyn Maloney, presidenta del Comité de Supervisión:

Parecen haber sido retirados de la Casa Blanca en violación de la Ley de Registros Presidenciales.

"Trump’s conduct...involves a former president potentially violating a criminal law by intentionally removing records, including communications with a foreign leader, from the White House and reportedly attempting to destroy records...”—Chair @RepMaloney https://t.co/PFGqcz0LZf — Oversight Committee (@OversightDems) February 10, 2022

Trump intentó destruir registros presidenciales

La demócrata, también expresó su preocupación por las informaciones de medios de comunicación estadunidenses acerca de que Trump "intentó destruir repetidamente registros presidenciales, lo que podría constituir otra grave violación de la ley, que exige conservar las comunicaciones escritas relacionadas con las funciones oficiales de un presidente.

En el libro escrito por la periodista Maggie Haberman, que está próximo a publicarse, se señala que el personal encontró documentos atascados en el inodoro de Trump en la Casa Blanca durante su mandato, una versión que el "magnate republicano" ha calificado de "categóricamente falsa".

Haberman del New York Times le dijo a la CNN que "el personal de la Casa Blanca encontraba periódicamente el inodoro atascado" y que luego encontraba "fajos de papel impreso aglomerado y húmedo. "Ya sea notas o algún otro papel" que creen que él había tirado por el inodoro de su baño.

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Cajas de documentos transferidas desde casa de Trump en Florida a una agencia federal

El expresidente Donald Trump ha reconocido que las cajas de registros fueron enviadas a los archivos después de discusiones que calificó de "colaborativas".

Trump agregó que le habían dicho que "no tenía ninguna obligación" de entregar ningún material de la Casa Blanca, pero no explicó quién le dio esa directriz, que va en contra de la ley.

NEW: Chair @RepMaloney sent a letter to the Archivist of the United States seeking information about the 15 boxes of presidential records that they recently recovered from former President Trump’s Mar-a-Lago residence: https://t.co/daAUjIF1nz — Oversight Committee (@OversightDems) February 10, 2022

Donald Trump, expresidente de EU:

Los papeles fueron entregados expeditamente y sin conflicto y de forma muy amistosa.

El diario Washington Post informó que la Administración Nacional de Archivos y Registros, la agencia federal responsable de preservar los registros del gobierno, ha pedido al Departamento de Justicia que investigue el manejo de Trump de los archivos de la Casa Blanca. Cabe recordar que a inicios de año, Donald Trump y sus hijos fueron fueron citados para declarar en relación con una investigación sobre un presunto fraude fiscal.