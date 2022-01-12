EU anuncia ayuda millonaria para Afganistán

Estados Unidos anunció este martes una nueva ayuda humanitaria para Afganistán de 308 millones de dólares. Esto sucedió después de que Naciones Unidas imploró asistencia para el pueblo afgano, alegando que la mitad de la población enfrenta una hambruna crítica.

Con este apoyo, la ayuda que Estados Unidos ha enviado a Afganistán asciende a 782 millones de dólares.

La portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Emily Horne, dijo en un comunicado que la ayuda irá directamente de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés) a organizaciones humanitarias independientes.

USAID informó también en una nota que el financiamiento estará destinado específicamente a asistencia de alimentos y nutrición, y respaldo a las instalaciones de salud pública y esfuerzos móviles.

Afghanistan faces one of the world’s most acute humanitarian crises.



The UN & partners have launched plans to deliver aid to 22 million people in Afghanistan & 5.7 million more requiring help beyond the country's borders. https://t.co/2QgnSpOQUJ pic.twitter.com/otIOHGE1iG — United Nations (@UN) January 11, 2022

Agregó que se asegurará que los trabajadores humanitarios y la ayuda puedan llegar hasta las zonas de más difícil acceso en Afganistán. Esto incluye los programas para ayudar a los afganos a pasar el invierno, y que brindan calentadores, frazadas y ropa apropiada para el frío.

“Estados Unidos sigue comprometido en ayudar al pueblo afgano” dijo USAID. “Sin embargo, para que esta asistencia sea más efectivas, a todos los trabajadores humanitarios, especialmente las mujeres, deben permitírseles operar independientemente y con seguridad, y ser capaces de llegar hasta mujeres y niñas sin impedimentos”.

“Estados Unidos continúa exhortando al Talibán a permitir el acceso humanitario sin restricciones, con condiciones seguras para los trabajadores (…) y libertad de movimiento para estos trabajadores de todos los géneros”.

Además de anunciar su contribución, Estados Unidos exhortó a otras naciones a ayudar a Afganistán.

Today Deputy Administrator Isobel Coleman announced the United States' initial contribution of >$308M in humanitarian assistance to fund the UN 2022 Humanitarian Response Plan for Afghanistan —the world’s largest-ever single-country humanitarian appeal. https://t.co/cHUdHNBHzC pic.twitter.com/9g5EiYvkhh — USAID (@USAID) January 11, 2022

Ayuda humanitaria en Afganistán

La situación humanitaria en Afganistán se ha deteriorado desde la retirada en agosto de las fuerzas de la coalición internacional liderada por Estados Unidos y el subsecuente congelamiento de la ayuda internacional al gobierno de Afganistán liderado por el Talibán.

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución a finales de diciembre que liberó ciertas actividades de ayuda humanitaria de las sanciones que Estados Unidos impuso contra algunas figuras del Talibán. Las sansiones tienen el objetivo de tratar de ayudar al pueblo afgano al no beneficiar con fondos de alivio al grupo islamista.

Para apoyar a Afganistán, Naciones Unidas a través de UNICEF (el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) inicó una campaña de preparación para el invierno. Distribuyó los llamados "kits de preparación para el invierno" a las familias que viven en campamentos con personas desplazadas en la provincia de Herat.

Estados Unidos también está proporcionando un millón de dosis adicionales de vacunas contra el coronavirus a Afganistán, lo que eleva el total a 4,3 millones de dosis, dijo la Casa Blanca.