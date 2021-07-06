Euro 2020: ¿Cuándo y dónde ver los partidos de semifinales?

La Euro 2020 llegó a la etapa de semifinales, en donde Italia, España, Dinamarca e Inglaterra dejarán todo en la cancha para seguir su camino por la copa.

Los duelos de semifinales enfrentan a Italia contra España y a Dinamarca contra Inglaterra, y ambos se jugarán en el estadio de Wembley, en Londres, Inglaterra, donde también el próximo domingo se jugará la final. Antes de ello repasamos el camino de los semifinalistas y lo que han vivido en etapas anteriores de la Euro 2020.

Italia vs España, con sabor a revancha

La primera semifinal de la Euro 2020 enfrentará a dos campeones del mundo y a dos de los equipos que más regularidad han mostrado en el torneo: Italia y España.

Esta no es la primera vez que la 'Forza Azzurri' se enfrenta a la "Furia Roja", pues en fase de grupos de la Euro 2016 se enfrentaron en fase de grupos, con un empate, además de que disputaron la final de 2012, en la que España se impuso por un contundente marcador de 4-0.

España llega a esta fase tras superar con dramatismo incluido a Suiza, llegando hasta los penales, mientras que Italia eliminó a Bélgica por marcador de 2-1.

Este partido arrancará a las 2:00 de la tarde de este martes y podrá verse a través del canal Sky Sports 1535.

🇮🇹 🇪🇸 Tuesday 6 July. Wembley Stadium. Do not miss it!



Italy or Spain? 🤷#EURO2020 pic.twitter.com/ZNuxEzZw9F — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 2, 2021

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Inglaterra vs Dinamarca, David contra Goliath

Inglaterra se ha mostrado como el equipo con mayor solidez defensiva del certamen, a tal grado que en cinco partidos no ha recibido ni un solo gol en contra, en gran medida debido a la seguridad de sus centrales Harry Maguire y John Stones, además de atajadas cruciales del guardameta Jordan Pickford. El equipo de los Tres Leones buscará sacar ventaja de que contará con el respaldo de su público en Londres y de esta forma encaminarse a ganar su primer torneo internacional importante desde 1966, cuando fueron campeones del mundo, justamente sobre el sagrado césped del estadio de Wembley.

Por otra parte, Dinamarca ha sido la gran revelación del torneo. Después del gran susto que vivieron los daneses por el desvanecimiento que sufrió Christian Eriksen en la jornada inaugural, encontraron la forma de honrar a su compañero indispuesto y han conseguido avanzar hasta esta instancia, por lo que buscarán repetir la hazaña de 1992, cuando fueron campeones del certamen.

Esta semifinal se jugará a las 2:00 de la tarde del miércoles, y la transmisión podrá seguirse a través del canal Sky Sports 1535.

EURO 2020 semi-finals set ✅



🇮🇹🆚🇪🇸 Italy vs Spain

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🆚🇩🇰 England vs Denmark



Who are you backing to lift the 🏆❓#EURO2020 pic.twitter.com/SjjvZ6PSAb — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 3, 2021

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