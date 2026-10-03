Alertan por supuesta bomba en un avión del Aeropuerto Internacional de Toluca

El vuelo VOI561 de Volaris, procedente de Puerto Vallarta, Jalisco con destino a Toluca, Estado de México, activó los protocolos de seguridad del Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) luego de que se reportara un objeto extraño a bordo.

El aviso llegó a las 15:24 horas y minutos después personal de Volaris proporcionó información adicional: el objeto estaba ubicado en la fila 10A del Airbus A320, matrícula N527VL.

Inicialmente se consideró que podía tratarse de una bomba, por lo que se puso en marcha el operativo de seguridad.

¿Evacuaron a los pasajeros del avión?

La aeronave dejó la pista a las 15:47 horas y fue llevada a la zona de la cabecera 33 Alfa, donde se concentraron personal del aeropuerto, Marina, equipos de emergencia y seguridad.

A las 16:20 horas comenzaron a abrirse las puertas del avión para realizar el desembarque controlado de los 104 pasajeros y seis integrantes de la tripulación.

El último pasajero salió de la aeronave a las 16:28 horas.

¿Qué encontraron en el vuelo de Volaris?

Una vez concluido el desembarque, a las 16:29 horas fue requerido el binomio canino Enzo, de la UNAPAP-SEMAR, para revisar el objeto reportado.

El elemento fue retirado de manera controlada a las 16:29 horas y, de acuerdo con la información proporcionada por el Aeropuerto Internacional de Toluca, se determinó que se trataba de equipaje.

Los pasajeros y la tripulación fueron trasladados de manera ordenada y no se reportaron personas lesionadas.

¿Hubo daños en el avión de Volaris?

El Aeropuerto Internacional de Toluca informó que tampoco se registraron daños mayores en la aeronave ni en la infraestructura aeroportuaria.

El incidente quedó bajo seguimiento de las autoridades y áreas operativas correspondientes, mientras se mantenían activos los protocolos de seguridad.