TEPJF determina que en eventos de corcholatas hubo solicitud de apoyo para sus precandidaturas

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó las medidas cautelares del Instituto Nacional Electoral (INE), dictadas el pasado 30 de mayo, para que Morena detenga los actos de promoción de sus aspirantes a la candidatura presidencial.

Por una mayoría de votos, de cuatro contra tres, la Sala Superior ha determinado que en los eventos y recorridos de Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López hubo solicitud de apoyo para sus precandidaturas.

Quienes presentaron las denuncias consideraron que en los eventos que se llevaron a cabo en Baja California Sur, Coahuila, Oaxaca y Sonora, las tres corcholatas aludieron a los logros del Gobierno Federal y a los éxitos en su desempeño en los cargos que ocupaban.

Por tanto, los magistrados respaldaron la decisión del INE de solicitarle a Morena detener los actos de militantes y simpatizantes que signifiquen actos de propaganda electoral y se promocione a los exfuncionarios como aspirantes a la presidencia.

Asimismo, los funcionarios señalados solicitaron el apoyo a favor de sus eventuales precandidaturas utilizando las siguientes frases: “Es Claudia”, “Con Marcelo Sí” y “Ahora es Adán”. Por tanto, a partir de esos hechos, se alegó la existencia de promoción personalizada, el uso indebido de recursos públicos y actos anticipados de precampaña y campaña.

#Boletín | La Sala Superior confirma el acuerdo de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE mediante el cual otorgó medidas cautelares solicitadas por Jorge Álvarez Máynez y el PRD.



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Corcholatas comienzan su recorrido por República Mexicana

Este lunes los seis contendientes a coordinar la Defensa de la Cuarta Transformación inician recorridos por todo el país. A penas el pasado viernes, el INE dictó nuevas medidas cautelares, para que las "corcholatas" no hagan llamados expresos al voto o se ostenten como precandidatos.

El INE dejó en claro que quienes contienden por Morena deben dejar en claro, en sus actos y recorridos, que aspiran a un cargo partidista y no a una postulación electoral. Asimismo, recordó que realizar actos anticipados de precampaña puede ser sancionado con la negativa a otorgar el registro como candidato.

¿Qué tienen prohibido las corcholatas durante su recorrido?

El pasado viernes 16 de junio, la Comisión de Quejas del INE determinó las acciones que las corcholatas tendrán prohibido realizar durante su recorrido:

