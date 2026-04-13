“La honestidad dejó de ser un principio": Exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, renuncia a Morena

El pasado jueves 9 de abril, en Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, quien fuera la primera mujer electa para gobernar la ciudad, anunció que rompe formalmente con Morena.

Con un mensaje en redes sociales, la exalcaldesa puso fin a su militancia, lanzando duras críticas hacia la actual gestión del partido y señalando que las bases que dieron origen al movimiento se han perdido.

"La honestidad dejó de ser un principio": Monsterrat Caballero lanza críticas a Morena

En su video de renuncia, Caballero Ramírez dejó claro que el partido que hoy existe no es el mismo que ella ayudó a formar. Aseguró sentir una "profunda indignación" por la forma en que se le ha fallado a los ciudadanos de Baja California.

Según sus palabras, los valores de transparencia y servicio fueron reemplazados por intereses particulares, lo que la llevó a tomar la decisión de separarse de un espacio que, afirma, dejó de cumplir lo que prometía a la gente.

Exalcalde de Morena se va con dignidad ante las traiciones

Para la exalcaldesa (2021-2024), quedarse en Morena significaba aceptar lo que ella calificó como "mentiras y traiciones". Montserrat Caballero enfatizó que prefiere conservar su dignidad personal que cargar con la "vergüenza" de avalar las decisiones actuales de la dirigencia.

"El partido se los dejo para que sigan demostrando de qué están hechos". sentenció la ex morenista.

La crisis de confianza de Morena que crece en el país

La salida de Montserrat no es un caso aislado. Su renuncia se suma a una serie de bajas que han golpeado a Morena recientemente en otros estados. Un ejemplo claro es el de Jesús Alí de la Torre en Tabasco, quien fuera representante de la SEGOB y que también abandonó el partido denunciando alianzas oscuras y falta de autonomía en las instituciones electorales.

Estas deserciones de figuras clave sugieren que el partido enfrenta una crisis de identidad interna de cara a los próximos procesos.

Reacomodos políticos en Baja California

Con la partida de la exalcaldesa de Tijuana, el tablero político en el estado tendrá cambios evidentes. La renuncia de una figura con el peso electoral de Caballero obliga a Morena a replantear sus alianzas y su estructura en la frontera.