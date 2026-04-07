“Violan la ley” y “se burlan del pueblo": Exrepresentante de la SEGOB en Tabasco renuncia a Morena y denuncia alianza con el crimen

El panorama político en Tabasco dio un giro este martes con la renuncia formal de Jesús Alí de la Torre a su militancia en Morena.

Quien fuera una pieza clave del gobierno federal en el estado como representante de la Secretaría de Gobernación, decidió romper con el partido en el poder lanzando críticas que tocan los puntos más sensibles de la administración morenista: la seguridad y la transparencia electoral.

Jesús Alí de la Torre denuncia alianzas de Morena con el crimen organizado

La acusación más grave de Alí de la Torre apunta a la supuesta relación entre la política y la delincuencia. En su misiva, el exalcalde de Centro afirmó que Morena se vale de grupos criminales para presionar a la ciudadanía e inhibir la participación en procesos internos.

"No estamos hablando de Sinaloa o de Michoacán, sino de Tabasco", sentenció el político, señalando que actores de los últimos procesos electorales han sido amenazados para abrir paso a candidatos "incondicionales".

"El Instituto Electoral es una oficina del Gobierno": Acusa falta de democracio por parte de Morena

Jesús Alí no solo arremetió contra su ahora expartido, sino también contra las instituciones encargadas de cuidar el voto. Según sus palabras, el Instituto Electoral local ha perdido su autonomía para convertirse en una extensión del Gobierno del Estado.

Denunció que, aunque un candidato tenga los números a su favor, los resultados se pueden "vencer en lo oscurito" debido al control autoritario que domina en los organismos electorales.

Derroche de recursos públicos en Centro, Tabasco

Sobre la situación en el municipio de Centro, Alí de la Torre fue enfático al señalar que los aspirantes de Morena están utilizando sus cargos actuales para promoverse. Acusó que se reparten apoyos "a diestra y siniestra" con dinero del pueblo, realizando actos anticipados de campaña sin que existan sanciones.

"Están como demonios poseídos de ansiedad de más poder", mencionó en su video, advirtiendo que vigilará minuciosamente cada movimiento de estos funcionarios.

¿El periódico de la esperanza impreso por una empresa fantasma?



Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad revela que en 2016, Morena-Tabasco contrató a una "facturera" para editar 'Regeneración'. Jesús Ramírez era el editor, pero los hilos conducen a… pic.twitter.com/JyyG9wNoAV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 23, 2026

De la decadencia a la "antidemocracia de Morena"

Alí comparó su salida del PRI con su situación actual. Recordó que abandonó al tricolor cuando entró en decadencia y aseguró que hoy ve el mismo patrón en Morena.

Afirmó que, a pesar de estar bien posicionado en las encuestas, la "dedocracia" y el financiamiento dudoso en los comités seccionales terminaron por cerrar los espacios de participación real.

El inicio de una nueva "revolución política" en Tabasco

Acompañado de su renuncia, Jesús Alí anunció que comenzará el trámite oficial ante el INE y que buscará alianzas locales y nacionales con quienes deseen un nuevo sistema democrático.