Gustavo Ayón rompe con Morena: El “Titán” buscará ser candidato por la gubernatura de Nayarit

El tablero político de Nayarit sufrió un sismo de alta magnitud este miércoles. Gustavo Ayón, el histórico exbasquetbolista del Real Madrid y actual alcalde de Compostela, anunció su renuncia irrevocable a las filas de Morena. El "Titán", como es conocido mundialmente, argumentó una profunda "falta de congruencia" dentro del partido guinda, marcando una distancia definitiva con el proyecto que lo llevó al poder municipal.

Sin perder tiempo, Ayón confirmó su adhesión a Movimiento Ciudadano (MC), plataforma con la que buscará contender en el proceso interno para la candidatura a la gubernatura de Nayarit. Este movimiento no solo representa un cambio de siglas, sino un golpe estratégico al oficialismo en el estado, que pierde a una de sus figuras con mayor arrastre popular y reconocimiento internacional.

De la "congruencia" a la ruptura política

La salida de Ayón no es un evento aislado. El alcalde de Compostela señaló que su decisión responde a una serie de discrepancias éticas y operativas dentro de Morena. Según fuentes cercanas al munícipe, la imposición de perfiles y la falta de apertura ciudadana fueron los detonantes que llevaron al deportista a buscar un nuevo horizonte político.

"En Movimiento Ciudadano he encontrado un espacio donde la congruencia entre el decir y el hacer sigue siendo el eje central", habría manifestado Ayón durante su integración al partido naranja. Con esta incorporación, MC refuerza su estrategia de reclutar "perfiles ciudadanos" que poseen una trayectoria exitosa fuera de la política tradicional, una fórmula que les ha dado resultados en estados como Jalisco y Nuevo León.

El "Titán" en la vitrina del Mundial 2026

A la par de este "salto" político, Gustavo Ayón se mantiene como un referente de la diplomacia deportiva. Apenas este martes, el alcalde participó en el lanzamiento de una ambiciosa campaña publicitaria inspirada en la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá a México como una de sus sedes principales.

La presencia de Ayón en eventos de esta talla refuerza su imagen de gestor con visión global, un activo que Movimiento Ciudadano planea explotar durante la precampaña. Su capacidad para transitar entre los pasillos de la política local y los reflectores del deporte mundial lo posiciona como un candidato atípico y sumamente competitivo frente a las estructuras tradicionales de los partidos.

Con la entrada de Gustavo Ayón a la contienda bajo el sello naranja, la carrera por la gubernatura de Nayarit se redefine. Morena tendrá que lidiar con la narrativa de un exaliado que conoce sus debilidades desde adentro, mientras que la oposición ve en el exbasquetbolista una oportunidad real de alternancia.

El proceso interno de Movimiento Ciudadano definirá en las próximas semanas si el "Titán" encabeza formalmente la boleta, pero por ahora, el mensaje es claro: en la política nayarita, el equipo guinda ha perdido a su poste estrella, y el partido naranja ha ganado un jugador de talla internacional.