Exatlón México, el exitoso programa de competencias deportivas producido por TV Azteca, se transmitió en Azteca 7 durante su primera temporada y posteriormente se comenzó a transmitir por Azteca Uno a partir de la segunda temporada y hasta la quinta, incluyendo las ediciones “All Star”.

¿Quiénes han sido los participantes más relevantes de Exatlón?

El Exatlón México ha contado con la participación de excelentes deportistas, atletas de alto rendimiento quienes en el reality de TV Azteca han tenido la oportunidad de mostrar su destrezas y habilidades cuyas proezas han sido narradas por el gran Antonio Rosique. Exatlón México ha contado con deportistas olímpicos, luchadores, entrenadores, porristas, futbolistas y deportistas de carreras de obstáculos OCR.

Entre los participantes más destacados en las seis temporadas de Exatlón México se encuentran Osirys López, popularmente conocido como el “Faraón de Neza”, quien después de una serie de adversidades pudo cumplir su sueño de participar en el Exatlón México, además convertirse en un referente del programa.

Otro de los atletas más destacados en Exatlón México se encuentra Javi Márquez, apodado como el “Big Papi”, es un maestro de educación física quien siempre se ha destacado como uno de los participantes más competitivos. Evelyn Guijarri, mejor conocida como “Sniper” es otra de las participantes más competitivas en este reality.

Heliud Pulido, “Black Panther” siempre ha sido muy querido y admirado por su entrega durante las competencias en el exitoso reality de TV Azteca. Aristeo Cázares, siempre se ha destacado por su físico además de habilidades a la hora de participar en las competencias. Macky, mejor conocida como “Amazona” ha sido una de las atletas mujeres más fuertes, dedicadas y comprometidas en Exatlón México. Koke Guerrero, campeón de la quinta temporada de Exatlón México y del “All Star”, el porrista destacado y quien bien ha seguido los consejos de sus compañeros y contrincantes.

“Thunder”, Heber Gallegos es uno de los deportistas más destacados en Exatlón pero que se han quedado cortos a la hora de llegar a finales como en la del All Star. David Juárez mejor conocido como “La bestia” es uno de los participantes más carismáticos de todas las temporadas de Exatlón México. Este gimnasta se ha convertido en el atleta con más días en participar en el reality. “Terminator” es la atleta mujer más destacada del Exatlón México, Mati Álvarez ha demostrado ser una de las mejores en el “All Star” y de hecho ella es la más ganadora de todas las temporadas del exitoso programa de TV Azteca.

¿Qué significa la palabra Exatlón?

Cuando se habla de deporte, un exatlón se podría definir como una prueba deportiva combinada ya que otras competencias involucran natación, carrera y rodada. En el caso Exatlón México se trata de una serie de pruebas combinadas además de aleatorias por lo que no mantienen un orden fijo. Los atletas en el Exatlón, son deportistas que corren, nadan, saltan obstáculos, efectúan lanzamientos y todas estas competencias se realizan al aire libre sin importar si existen condiciones climáticas adversas.

En Exatlón Mexico, atletas de alto rendimiento y amateurs compiten dentro de los circuitos que se construyen especialmente para el reality en donde además de poner a prueba su rendimiento y capacidad física también se enfrentan al desafío mental.

¿Dónde se llevó a cabo el primer Exatlón?

El primer Exatlón México se estrenó el 16 de octubre del año 2017, desde aquella primera temporada ha tenido como anfitrión al conductor deportivo Antonio Rosique.

Aquella primera temporada del Exatlón México, constaba de dos equipos, el de los Famosos (también llamados ROJOS) y el equipo de los Contendientes (AZULES). Estos equipos competían en los diversos circuitos de pruebas físicas y mentales con la finalidad de ganar el premio de dos millones de pesos. Este exitoso reality show, grabado en playas de República Dominicana, ha tenido una recaudación de más de 950 millones de pesos mexicanos.

Cabe señalar que la fecha de estreno de la primera temporada del Exatlón México estaba prevista para el 22 de septiembre, pero esta se tuvo que retrasar prácticamente un mes por los huracanes Irma y María en el Caribe, además de por el Terremoto de Morelos ocurrido en 2017.