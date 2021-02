VIDEO: Ernesto Cázares, ganador de Exatlón, fue detenido en Veracruz

A través de redes sociales, Ernesto Cázares, ganador de la primera temporada de Exatlón, compartió un video que muestra cómo fue abordado y detenido por soldados del Ejército Mexicano, cuando se encontraba comiendo pizza con sus amigos.

La detención ocurrió la noche de ayer, cuando el joven atleta se encontraba en un establecimiento de comida, cuando los oficiales se acercaron al lugar para interrogarlos y hacerles una exhaustiva revisión, ya que estaban buscando a un sospechoso por robo, que tenía sus mismas características.

El exparticipante de Exatlón compartió el momento por medio de un video, que subió a redes sociales, donde se puede escuchar muy molesto por el trato de las autoridades.

''Banda, llegaron, estábamos sentados y fue así como: ‘a ver sálgase acá de volada’’, dijo Ernesto Cázares a sus seguidores.

Otro video muestra a los oficiales pedir las identificaciones y las pertenencias de los jóvenes, mientras los soldados le solicitan descubrirse y poner las manos en la nuca.

''Me dijeron que por mis características y no se qué, llegan y me toman una foto como si yo fuera el culpable de algo. Estoy temblando porque nunca me había pasado esto’’, dijo el campeón de Exatlón.

Luego, ya más tranquilo, Ernesto Cázares contó la versión a sus seguidores, donde bromeó con algunos empleados del local.

De acuerdo con el joven deportista, se trató de una confusión, pues los oficiales atendían un reporte de un robo, cuando una persona parecida a él tenía un coche del mismo modelo que el suyo.

Por fortuna, el exparticipante de Exatlón quedó libre, junto con sus amigos, pero aseguró que esta situación le dejó una gran experiencia.

''Yo no siquiera me sentí intocable, pero el que nada debe, nada teme’’, comentó.