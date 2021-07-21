Hombre indemnizará a su exesposa por trabajo doméstico de 30 años

Un hombre fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Portugal (STJ) a pagar 60 mil euros a su exesposa, por el trabajo doméstico que la mujer realizó durante 30 años que estuvieron juntos.

En la sentencia, las autoridades afirmaron que si una sola persona realiza las tareas domésticas, esto genera un “empobrecimiento real” de quien lleva a cabo estas actividades; mientras que la persona liberada de hacerlas, se enriquece.

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La mujer involucrada en este caso demostró que ella cuidó la casa y de su pareja durante los 30 años que estuvo casada con el acusado, quien no la apoyó en el trabajo doméstico.

Trabajo doméstico tiene un valor económico, afirmó el tribunal de Portugal

En un principio, la afectada pidió 240 mil euros como indemnización; sin embargo, el Tribunal de Barcelos consideró que el trabajo doméstico es una “obligación natural” y el hombre no debía pagarle a su exesposa.

La mujer no estuvo de acuerdo y apeló al Tribunal de Relación, que finalmente fijó una indemnización de 60 mil 782 euros. Aunque el hombre apeló la sentencia, el STJ la ratificó, por lo que tuvo que cumplir con dicha compensación.

En reivindicación a la igualdad, no se puede considerar el trabajo doméstico y el cuidado de los niños como una obligación natural.

El tribunal también afirmó que las tareas en el hogar “tienen un valor económico, que se traducen en enriquecimiento y ahorro de gastos”, por lo que el hombre deberá cubrir ese valor.

Para determinar el monto y fijar la indemnización a la exesposa, el tribunal se basó en el salario mínimo de Portugal, el cual multiplicó por doce meses y los 30 años que la pareja estuvo junta.

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Este caso, cuya sentencia se conoció en febrero de este año, recuerda al ocurrido en Pekín, China, donde un tribunal ordenó a un hombre a pagar siete mil 700 dólares a su exesposa como compensación por el trabajo doméstico que realizó durante cinco años.

El hombre solicitó el divorcio en un tribunal de Beijing y luego de enterarse, la mujer pidió 50 mil yuanes (alrededor de siete mil 700 dólares) por compensación, pues ella estaba al cuidado de su hijo y se encargaba de todas las tareas del hogar.

La sentencia de este caso fijó que la propiedad de la pareja se tenía que dividir en partes iguales, mientras que la exesposa recibiría 300 dólares al mes como parte de una pensión alimenticia.

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