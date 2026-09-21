VIDEO: Exfuncionario de Cultura de Morelos es señalado por agredir a adulto mayor tras incidente vial en Cuernavaca

Carlos Eduardo Pérez Bahena, exfuncionario de la Secretaría de Cultura de Morelos, fue señalado en redes sociales por una presunta agresión física contra un adulto mayor después de un altercado vial ocurrido este domingo 20 de septiembre .

La denuncia comenzó a circular este domingo

La denuncia comenzó a difundirse mientras la dependencia estatal aclaró que el exservidor público dejó de formar parte de su estructura administrativa desde el pasado 20 de julio.

De acuerdo con las publicaciones que circulan, el incidente habría ocurrido después de un choque y terminó con una supuesta agresión contra una persona adulta mayor.

Hasta ahora, no hay de manera información oficial sobre una investigación formal ni precisa sobre autoridad dará seguimiento a los señalamientos; la Secretaría de Cultura únicamente fijó postura sobre la relación laboral que Pérez Bahena tuvo con la dependencia.

El caso tomó relevancia luego de que usuarios difundieran en redes sociales señalamientos contra el exfuncionario, a quien identificaron como Carlos Eduardo Pérez Bahena, en las publicaciones se afirma que, tras verse involucrado en un incidente vial, habría reaccionado de manera agresiva y presuntamente golpeado a un adulto mayor.

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#Noticias: Tras un altercado vial, Carlos Eduardo Pérez Bahena, exfuncionario de la Secretaría de Cultura de #Morelos, es señalado por presuntamente agredir a un adulto mayor. La dependencia del gobierno estatal ya se deslindó al informar que dejó el cargo el 20 de julio, pero… pic.twitter.com/Re5iniF6pr — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) September 20, 2026

Secretaría de Cultura se deslinda de su relación laboral

Ante la difusión del caso de violencia, la Secretaría de Cultura de Morelos informó en sus canales oficiales que Pérez Bahena ya no trabaja en la dependencia ni forma parte de su estructura administrativa desde el 20 de julio de este año.

La institución también manifestó su rechazo a cualquier acto de violencia y señaló que mantiene su compromiso con el respeto a la legalidad y con el ejercicio responsable del servicio público.